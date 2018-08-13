  • BIST 91.136
  • Altın 267,427
  • Dolar 6,9220
  • Euro 7,8728
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAErdoğan, döviz krizi için Kılıçdaroğlu'na yüklendi... Sana ne oluyor?

İtalya: Biz de Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

» »
İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi de Türkiye`ye dayanışma mesajı gönderdi
İtalya: Biz de Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

Libero gazetesine mülakat veren Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Piyasa üzerinden İtalya'ya yönelik ekonomik saldırı olabileceği ihtimalinin sorulması üzerine Giorgetti, "Böyle bir saldırıyı bekliyorum. Piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunur. 1992 Ağustos sonunda ve 7 yıl önce Berlusconi'yle neler olduğunu hepimiz gördük. Yazın borsada az hareket olduğunda bu, ülkelere yönelik agresif girişimlere neden olabilir, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA MESAJI

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'ye dayanışma mesajı göndermişti.

Milanesi, "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir." demişti.

Türkiye'de olanların, Avrupa kıtasını da ilgilendirdiğini belirten Milanesi, Avrupa gibi sağlam bir bölgede, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimi kullandığı ve bir sorun yaşandığında bu ülkelerin bir koruma ağı oluşturduğu bir bölgede bulunmanın avantaj olduğunu söylemişti.

Milanesi, "Türkiye'de yaşananlar, euro gibi bir para birimi kullanmanın olumlu veya olumsuz olduğu konusunda hala şüpheleri bulunanlar tarafından çok dikkatlice değerlendirilmelidir" yorumunda bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Norveç hükümeti yüzlerce bağımlıya reçeteyle eroin verecek11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
  • Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon10 Ağustos 2018 Cuma 14:19
  • Bebeklerinin ölümüne neden olan çift ömür boyu hapis cezası alabilir09 Ağustos 2018 Perşembe 08:31
  • Plaj kumu çalan turiste 1000 Euro ceza08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:10
  • Burka giyen kadınları posta kutusuna benzeten Johnson baskılara direniyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:18
  • Havaalanında panik: Seks oyuncağını patlayıcı sandılar08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:27
  • Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, KKTC'yi örnek gösterdi08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:57
  • Yanlışlıkla savaş çıkıyordu: İspanya savaş ucağı o ülkeyi yanlışlıkla vurdu08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:29
  • İngiltere Dışişleri Eski Bakanı: Peçe takan kadınlar posta kutusuna benziyor07 Ağustos 2018 Salı 13:10
  • Almanya'da iğrenç suça 12 yıl ceza07 Ağustos 2018 Salı 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti