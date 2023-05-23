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İtalya medyası ayağa kalktı: Hükümet baskısı istifa krizi çıkardı

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İtalya’da sağcı hükümetin devlet televizyonu Rai üzerinde artan baskısı krize yol açtı, çok sayıda gazeteci istifa ediyor.
İtalya medyası ayağa kalktı: Hükümet baskısı istifa krizi çıkardı

İtalya’nın devlet televizyonu Rai'de sağcı Giorgia Meloni hükümetine tepki hızla büyüyor.

Meloni hükümetinin medya üzerindeki baskıyı hızla artırdığını ve kanalın faşizm karşıtı yayın anlayışını yok etmeye çalıştığını kaydeden kaynaklar, Rai'deki birçok kişinin istifa ettiğini aktardı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, son haftalarda kanalın CEO'su Carlo Fuortes, hükümetten baskı gördüğünü söyleyerek istifa etti. Sol eğilimli talk şov sunucusu Fabio Fazio ve spiker Luciana Littizzetto, sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine kanala yollarını ayırdı.
Gelecek haftalarda daha fazla istifa yaşanması bekleniyor.

İstifa edenlerin yerine hükümete yakın isimlerin getirilmesi dikkat çekti. Kanalın yeni genel direktörü, Meloni'nin faşist kökenlere sahip İtalya'nın Kardeşleri partisine yakın Giampaolo Rossi oldu.

Hükümetin çok baskıcı olduğunu kaydeden Rai'den bir kaynak, hükümetin kanalın söylemini değiştirmeye ve ülkedeki faşizm karşıtı duruşu değiştirmeye çalıştığı yorumu yaptı.

Olay İtalya basınında büyük tepkilere yol açarken İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bir süredir sağın hedefi haline gelen Rai'deki gazetecilerin istifasını “Belli ciao” tweet'iyle kutladı.

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