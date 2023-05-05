İtalya Serie A’da Napoli’nin 33 yıllık hasreti sona erdi! Şampiyon Napoli…

Ligde son zaferini Diego Maradona önderliğinde 33 yıl önce alan Napoli, Udinese ile deplasmanda berabere kalarak Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A’nın 33. haftasında Udinese ile Napoli karşı karşıya geldi. Bu sezon ligde fırtına gibi esen 32 maçta sadece 2 kez yenilen Napoli, deplasmanda aldığı beraberlikle bitime 5 hafta kala 80 puana yükselip en yakın takipçisi 64 puanlı Lazio ile farkı 16’ya çıkardı.

33 yıl sonra taraftarlarının şampiyonluk hasretine son veren Napoli, Serie A’da 1986-1987 ve 1989-1990 sezonundan sonra 3. kez ipi en önde göğüsledi.

Dacia Arena’da oynanan maçta Udinese 13. dakikada Lovric’in golüyle 1-0 öne geçti. Napoli şampiyonluk için yetecek golü 52. dakikada Osimhen ile buldu.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken ligde iddiası olmayan Udinese 43 puana yükselip 12. sıraya çıkarken; Napoli de 80 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Deplasmanda olmasına rağmen her tribünde bulunan 13 bin Napoli taraftarı beraberlik golünden sonra çılgına döndü. Taraftarlar ayrıca Napoli’nin maçlarını oynadığı Diego Maradona Stadı’nda tribünleri doldurup şampiyonluk maçını zemine kurulan dev ekranlardan izledi.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI

33 yıl sonra gelen İtalya Serie A şampiyonluğunda şüphesiz ki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gürcü oyuncu Khvicha Kvarataskhelia’nın payı çok büyük. Osimhen, sezonun geride kalan kısmında 27 lig maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 22 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Çok formda bir sezon geçiren Osimhen, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu.

Napoli’nin sezon başında Dinamo Batumi’den 11.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Khvicha Kvarataskhelia ise ligde çıktığı 29 maçta, 12 gol ve 12 asist yaptı. 22 yaşındaki Gürcü oyuncu bu performansıyla şampiyonluk yolunda Napolinin en önemli oyuncularından biri oldu.

İKİ ESKİ FENERBAHÇELİ DE SERIE A ŞAMPİYONU

Napoli’nin Fenerbahçe’den transfer ettiği Eljif Elmas ile Kim Min Jae de takımlarına sezon boyunca katkı sağladı. 23 yaşındaki Makedon orta saha Eljif, 4. sezonunda Napoli ile mutlu sona ulaşırken Koreli stoper Min Jae de ilk sezonunda, İtalyan ekibinin savunmasına büyük direnç katarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Eljif bu sezon 32 Serie A maçında 6 gol atıp 3 asist yaparken, Min Jae de 32 kez ilk 11’de sahaya çıktığı ligde 2’şer gol ve asist katkısı verdi.