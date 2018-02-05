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İtalya'da bir araçtan siyah göçmenlere ateş açıldı: 6 yaralı

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İtalya'da bir araçtan siyah göçmenlere ateş açıldı: 6 yaralı
İtalya'nın Macerata kentinde bir araçtan açılan ateşte en az 6 siyah göçmen yaralandı. Saldırının faili olduğu belirtilen bir İtalyan, faşist selamı yaparak "Yaşasın İtalya" diye bağırdıktan sonra gözaltına alındı

İtalyan polisinden yapılan açıklama ve basındaki haberlere göre, Macerata kentinde sabah saatlerinde bir araçtan ateş açılması üzerine alarm verildi. Belediyeden yapılan duyuruda halktan evlerinden ya da iş yerlerinden çıkmamaları istendi. Cumartesi günü de eğitime devam eden okullarda öğrencilerin dışarıya çıkışına izin verilmedi. Toplum taşıma servisleri geçici olarak durduruldu. Kentin belli noktaları da bloke edildi.

Tamamı yabancı olmak üzere 6 kişiyi yaralayan saldırgan daha sonra aracından inerek boynuna bir İtalyan bayrağı astı ve faşist selamı vererek "Yaşasın İtalya" diye bağırdı. Saldırgan daha sonra bölgedeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi'nden aday olmuştu

Gözaltına alınan zanlının 28 yaşındaki Luca Traini isimli İtalyan olduğu belirtildi. Traini'nin Macerata'da 2017 yerel seçimlerinde aşırı sağcı Kuzey Ligi'nden aday olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde bazı partilerin yabancı düşmanı söylemleri de artmış durumda. Haydi İtalya, Kuzey Ligi ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinin kurduğu sağ ittifakın seçimleri önde bitirme ihtimali yüksek görünüyor. Kuzey Ligi ve İtalya'nın Kardeşleri, "Önce İtalyanlar" sloganıyla seçimlere hazırlanıyor ve İtalya'da çok fazla sayıda "yasa dışı göçmenin" bulunduğunu iddia ederek iktidara gelirlerse bunları sınır dışı etme vaadinde bulunuyor.

Öte yandan İtalyan basını, olayın, kentte birkaç gün önce parçalara ayrılmış cesedi bulunan 18 yaşındaki Pamela Mastropietro cinayetiyle bağlantılı olabileceğine de dikkat çekiyor. Cinayetle ilgili olarak 29 yaşındaki Nijeryalı Innocent Oseghale gözaltına alınmıştı.

Bu sabahki saldırıların da Oseghale'nin yaşadığı bölgede düzenlendiğine dikkat çekiliyor.

Pamela Mastropietro'nun amcası da, bu sabahki saldırının "intikam" amaçlı düzenlenmiş olması ihtimalinin sorulması üzerine yaptığı açıklamada, "Bir barbarlık eylemine başka bir barbarlıkla cevap verilemez. Adaleti kendi başımıza uygulamaya kalkmamalıyız" dedi.

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