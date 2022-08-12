  • BIST 2.864,25
  • Altın 1037.554
  • Dolar 17.9203
  • Euro 18.3762
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

İtalyan milyarderin 20 milyon sterlinlik süper yatı alev alev yandı

» »
İtalyan milyarder Paolo Scudieri'nin 20 milyon sterlin yani yaklaşık 435 milyon TL'lik süper yatı İbiza açıklarında alevlere teslim oldu.
İtalyan milyarderin 20 milyon sterlinlik süper yatı alev alev yandı

Otomobil parçası üreticisi Gruppo Adler’in Yönetim Kurulu Başkanı İtalyan milyarder Paolo Scudieri’nin 20 milyon sterlin yani yaklaşık 435 milyon TL’lik süper yatı alev alev yandı.

İspanya’nın turistik adası İbiza açıklarında demirleyen 45 metrelik yattan bu akşam üstü dumanlar yükseldi. Yangın çıktığı sırada gemide bulunan dokuz yolcu ve yedi mürettebat, İspanyol sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. İtalyan milyarderin yangın sırasında yatta olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

İbiza açıklarında çekilen fotoğraflarda, yatın alev alev yandığı anlar yer aldı.

Aria SF isimli teknenin neden yandığı ile ilgili net bir bilgi paylaşılmazken, dumanlar, İbiza’dan da görüldü.

İtalyan milyarderin 500 milyon dolar serveti olduğu tahmin ediliyor ve Scudieri, Monako Prensliği’nin turizm elçisi ve Banco di Napoli’nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ayrıca İtalya’da birçok mağaza ve restorana sahip olmasıyla biliniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antartika'da Deniz Buzu Seviyesi Rekor Seviyede Azaldı11 Ağustos 2022 Perşembe 13:34
  • Zelenski’nin aksiyon figürü yapıldı11 Ağustos 2022 Perşembe 12:20
  • Yunan Sahil Güvenliği kayıp sığınmacıları arıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 10:15
  • Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk11 Ağustos 2022 Perşembe 08:46
  • Fransa’da Gironde yangınında dakikada 10 futbol sahasından büyük alan yanıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 08:44
  • Belçika’da orman yangınlarına karşı alarm verildi10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:45
  • Avrupa’da kuraklık alarmı10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:58
  • Dünya 8 yaşındaki küçük mülteciyi arıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27
  • İtalya’da kuraklık baş gösterdi10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:09
  • Almanya'nın en büyük ceset yakma tesisi enerji krizi nedeniyle zor durumda10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti