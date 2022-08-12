İtalyan milyarderin 20 milyon sterlinlik süper yatı alev alev yandı

İtalyan milyarder Paolo Scudieri'nin 20 milyon sterlin yani yaklaşık 435 milyon TL'lik süper yatı İbiza açıklarında alevlere teslim oldu.

Otomobil parçası üreticisi Gruppo Adler’in Yönetim Kurulu Başkanı İtalyan milyarder Paolo Scudieri’nin 20 milyon sterlin yani yaklaşık 435 milyon TL’lik süper yatı alev alev yandı.

İspanya’nın turistik adası İbiza açıklarında demirleyen 45 metrelik yattan bu akşam üstü dumanlar yükseldi. Yangın çıktığı sırada gemide bulunan dokuz yolcu ve yedi mürettebat, İspanyol sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. İtalyan milyarderin yangın sırasında yatta olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

İbiza açıklarında çekilen fotoğraflarda, yatın alev alev yandığı anlar yer aldı.

Aria SF isimli teknenin neden yandığı ile ilgili net bir bilgi paylaşılmazken, dumanlar, İbiza’dan da görüldü.

İtalyan milyarderin 500 milyon dolar serveti olduğu tahmin ediliyor ve Scudieri, Monako Prensliği’nin turizm elçisi ve Banco di Napoli’nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ayrıca İtalya’da birçok mağaza ve restorana sahip olmasıyla biliniyor.