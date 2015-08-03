  • BIST 97.095
  • Altın 184,115
  • Dolar 4,5753
  • Euro 5,3267
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Jet Ski tehlikesi sürüyor

» »
“Jet ski kullanımı sakıncalıdır”
Jet Ski tehlikesi sürüyor

Ülkemizde her yaz mevsiminde serinlemek için denize gidenler Jet Ski kabusu ile ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor. Ciddi bir denetime tabi olmayan Jet Skiler’in kumsaldan 100 metre içeride kullanılması gerekirken, bilinçsiz sürücülerin sürekli yasakları ihlal ettiği göze çarpıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle hafta sonları binlerce insanın uğrak yeri olan plajlarda, jet skiler denetimsiz olarak kullanılıyor. Ülkemiz sahillerinde son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan jet-skilerle ilgili herhangi bir denetim olmadığı görülüyor.

“JET SKİ KULLANIMI SAKINCALIDIR”

Resmi açıklamalara göre, 18 yaşından küçüklerin; denizin çok dalgalı olduğu durumlarda; rüzgâr hızının 16 deniz milinin üzerinde olduğu durumlarda; güneşin doğuşundan önce ve güneşin batışından sonra olan saatlerde jet ski kullanımı sakıncalı. Bunun dışında ise kuralları veya sahilde yüzen vatandaşları takan yok.

İŞTE ÜLKEMİZDEKİ JET-SKİ GERÇEĞİ:

– Rüzgâr hızı 16 deniz mili olduğunda kullanılamaz ama kullanılıp kullanılmadığını denetleyen yok.

– 18 yaşından küçüklerin kullanmaması gerekiyor ama kimlik sorulmuyor.

– Muayene edilmesi gibi bir yasal zorunluluk yok.

– Plaka numarası bulunmadığından dolayı, tehlike yaratan jet-skiler ve sürücüleri saptanamıyor.

– Sahilden en az 100 metre içeride kullanılması gerekirken, jet skiler plajda yüzenlerin arasında dolaşıyor.

– Şamandıralarla belirlenen dar bir yolla sahilden açılması gereken jet-skilerle ilgili bu uygulamaya uyan neredeyse yok gibi.

Hanife Lefkaralı

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mağusa'da trafik kazası!26 Haziran 2018 Salı 11:21
  • Sahte 100 ve 200 TL’lik banknot ele geçirildi24 Haziran 2018 Pazar 14:45
  • Tuzla kavşağında kaza!23 Haziran 2018 Cumartesi 16:44
  • Mağusa İnisiyatifi ve Mağusa Kentimiz’den Rum Dışişleri Bakanlığı’na tepki20 Haziran 2018 Çarşamba 19:30
  • Akkule/Kara Kapısı’nın konzervasyon çalışması tamamlandı20 Haziran 2018 Çarşamba 14:36
  • Mağusa'da kundaklama19 Haziran 2018 Salı 13:27
  • Mağusa’da öğrenci yurdu önünde kavga: 1 yaralı16 Haziran 2018 Cumartesi 12:37
  • Yeniboğaziçi Köyü'nde uyuşturucuya tutuklama14 Haziran 2018 Perşembe 14:15
  • Arabada baygın bulundu, üzerinden uyuşturucu çıktı14 Haziran 2018 Perşembe 14:08
  • Mağusa Salamis yolunda kundaklama, polis tutuklama yaptı11 Haziran 2018 Pazartesi 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti