Jet Ski tehlikesi sürüyor

Ülkemizde her yaz mevsiminde serinlemek için denize gidenler Jet Ski kabusu ile ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor. Ciddi bir denetime tabi olmayan Jet Skiler’in kumsaldan 100 metre içeride kullanılması gerekirken, bilinçsiz sürücülerin sürekli yasakları ihlal ettiği göze çarpıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle hafta sonları binlerce insanın uğrak yeri olan plajlarda, jet skiler denetimsiz olarak kullanılıyor. Ülkemiz sahillerinde son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan jet-skilerle ilgili herhangi bir denetim olmadığı görülüyor.

“JET SKİ KULLANIMI SAKINCALIDIR”

Resmi açıklamalara göre, 18 yaşından küçüklerin; denizin çok dalgalı olduğu durumlarda; rüzgâr hızının 16 deniz milinin üzerinde olduğu durumlarda; güneşin doğuşundan önce ve güneşin batışından sonra olan saatlerde jet ski kullanımı sakıncalı. Bunun dışında ise kuralları veya sahilde yüzen vatandaşları takan yok.

İŞTE ÜLKEMİZDEKİ JET-SKİ GERÇEĞİ:

– Rüzgâr hızı 16 deniz mili olduğunda kullanılamaz ama kullanılıp kullanılmadığını denetleyen yok.

– 18 yaşından küçüklerin kullanmaması gerekiyor ama kimlik sorulmuyor.

– Muayene edilmesi gibi bir yasal zorunluluk yok.

– Plaka numarası bulunmadığından dolayı, tehlike yaratan jet-skiler ve sürücüleri saptanamıyor.

– Sahilden en az 100 metre içeride kullanılması gerekirken, jet skiler plajda yüzenlerin arasında dolaşıyor.

– Şamandıralarla belirlenen dar bir yolla sahilden açılması gereken jet-skilerle ilgili bu uygulamaya uyan neredeyse yok gibi.

Hanife Lefkaralı