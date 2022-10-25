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Johnny Depp’e yeniden mahkeme yolları gözüktü

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Ünlü aktör Johnny Depp ve gitarist Jeff Beck, "hırsızlıkla" suçlandıkları şarkı sözleri sebebiyle mahkemelik oldu.
Johnny Depp’e yeniden mahkeme yolları gözüktü

Johnny Depp (59) ve Jeff Beck (78), ortak albümleri “18”deki “Sad Motherfuckin’ Parade” adlı şarkının sözlerini Slim Wilson isimli bir mahkumun şiirinden çalmakla suçlanmışlardı.

Şimdi Guardian’ın haberine göre, iki isim, kendilerini suçlayan Buffalo Üniversitesi profesörü ve halkbilimci Bruce Jackson’a dava açıyor.

1964 yılında cinayet ve silahlı soygundan hapis yatmış Slim Wilson'ın sözlü şiirlerini derleyen Jackson, “Sad Motherfuckin’ Parade” şarkısının “Hobo Ben” şiiriyle neredeyse birebir olduğunu iddia etmişti.

“HAK İHLALİ YOK”

Jackson’ın iddialarının ardından ikilinin sözcüsü, iddiaları gözden geçireceklerini ve “uygunsa” telifleri ekleyeceklerini söyledi.

Ancak Rolling Stone, ikilinin şimdi Jackson’a telif hakkı ihlali yapmadıklarını beyan etmeleri için dava açtığını bildirdi. Davacılar, Jackson’ın şiirin “kelimelerinde hiçbir telif hakkına sahip olmadığını”, ve kendilerinin de herhangi bir hakkı ihlal etmediklerini iddia ediyorlar.

Jackson, Rolling Stone’a, “‘Sad Motherfuckin’ Parade”den bir kelime bile yazmadılar ve onu çaldıkları ve bunu yaparken yakalayan kişiyi dava ediyorlar. Benim açımdan bu, bir hırsızın, girerken kırdığı mutfak camına elini kestiği için ev sahibine dava açması gibi bir şey” dedi.

Depp ve Beck, “Sad Motherfuckin’ Parade”in “özgün bir yazarlık ve yaratıcılık eseri” olduğunu söylüyor, ancak şarkıda “Hobo Ben”in “kelimelerini yansıtan” “bazı unsurlar olabileceğini” kabul ediyor.

HAPİSHANEDE SÖZLÜ AKTARILAN ŞİİR

“Hobo Ben”de yer alan satırlardan bazıları şu şekilde:

Kültürün ve güzelliğin hanımları bu kadar zarif, aranızda bana şarap ikram edecek olan var mı?
Ben perişanım biliyorum ama kokum yok
Ve Tanrı bana içki ısmarlayacak bayandan razı olsun.
Kalın kalçalı Hattie gülerek Nadine'e döndü
Ve dedi ki, ‘O korkak o… çocuğunun gerçekten ihtiyacı olan şey, çocuk, banyo.'

Şarkıdan birkaç satır, Depp ve Beck'in “Sad Motherfuckin' Parade” şarkısında yer alıyor… “Pervasızım, biliyorum, ama kokum yok”, “Tanrı bana içki ısmarlayacak hanımefendiyi korusun” ve “O korkak o… çocuğunun gerçekten ihtiyacı olan şey, çocuk, banyo.”

Jackson ise, “Tüm parçada Depp ve Beck'in katkıda bulunduğunu bulabildiğim sadece iki satır ‘Büyük zaman o. çocuğu' ve ‘Seviyemi düşürün’ oldu. Diğer her şey Slim'in performansından. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım” açıklamasında bulunmuştu.

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