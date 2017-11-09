 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.246
  • Altın 159,257
  • Dolar 3,8580
  • Euro 4,4871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

Juncker: Sırbistan ve Karadağ 2025’ten önce AB üyesi

» »
Juncker: Sırbistan ve Karadağ 2025’ten önce AB üyesi
AB Komisyonu Başkanı Juncker, önümüzdeki 10 yıl içinde Sırbistan ve Karadağ’ın AB üyesi olmasını beklediklerini açıkladı. Juncker, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen Bölgesi’ne katılmasını istediğinin de altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün Brüksel'de yaptığı açıklamada 2025 yılından önce Sırbistan ve Karadağ'ın AB üyesi olacağına inandığını belirtti.

Juncker, AB'nin durumuna ilişkin Eylül ayında yaptığı konuşmada da, AB'nin "Komşu bölgelerde istikrarın sağlanması için Batı Balkan ülkelerine yönelik inandırıcı bir perspektif sunması” gerektiğini vurgulamıştı. Juncker, ancak AB Komisyonu'nun görev süresini dolduracağı 2019 yılına kadar yeni üyelerin katılımının beklenmediğinin de altını çizmişti.

28 üyesi bulunan AB'ye son katılan ülke 2013 yılında Hırvatistan olmuştu. Finans ve mülteci krizi nedeniyle, AB genişlemeyi ertelemişti.

Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'nın yanı sıra Sırbistan ve Karadağ, AB üyeliği için resmi aday ülkeler. AB Karadağ ile üyelik müzakerelerine Haziran 2012'de, Sırbistan ile Ocak 2014'te başlamıştı.

Schengen Bölgesi'nin genişlemesi

AB Komisyonu Başkanı Juncker, dün yaptığı açıklamada Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne alınmasını istediğini de vurguladı. Juncker,  Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Brüksel'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "bunun yapılacağını” dile getirdi. Bulgaristan, Ocak ayının başında AB dönem başkanlığını devaralacak.

Schengen Bölgesi'nde 22'si AB üyesi olmak üzere toplam 26 ülke yer alıyor. Schengen Bölgesi ülkeleri arasında seyahat serbestliği bulunuyor, sınır kontrolleri sadece bölgenin dış sınırlarında yapılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Katalan lider Puigdemont Belçika polisine teslim oldu05 Kasım 2017 Pazar 19:43
  • İki İngiliz milletvekili görevden uzaklaştırıldı05 Kasım 2017 Pazar 11:49
  • Liechtenstein’da işsiz sayısı 307’ye düştü04 Kasım 2017 Cumartesi 16:05
  • "Önemli bir bakan İsrail tatilinde 48 saat ortadan kaybolursa..."03 Kasım 2017 Cuma 15:06
  • İspanya'dan Katalonya'ya: Yeteri kadar sabır gösterdik03 Kasım 2017 Cuma 14:00
  • İspanya'da Katalan bakanlar hapse atıldı03 Kasım 2017 Cuma 13:51
  • İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti02 Kasım 2017 Perşembe 16:18
  • Wilders'in "İslami safari"sine izin yok02 Kasım 2017 Perşembe 16:17
  • Puigdemont: Belçika'dan sığınma talep etmiyorum31 Ekim 2017 Salı 14:58
  • Papa heykelinin haçı, 'laikliğe zarar verdiği' için kaldırılıyor30 Ekim 2017 Pazartesi 15:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti