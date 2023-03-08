Kaç Ukraynalı ülkesine döndü? AB açıkladı

Johansson, savaşın akabinde Ukraynalı mülteciler için geçici koruma direktifi çıkarılmasının üzerinden geçen bir yılla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Geçen sene AB’ye 16 milyon Ukraynalının geldiğini belirten Johansson, “11 milyonu Ukrayna’ya geri döndü. 1 milyonu AB’den ABD, Kanada ve İngiltere olmak üzere başka ülkelere gitti. 4 milyon kadar Ukraynalı, AB topraklarında kaldı.” ifadesini kullandı.

11 MİLYON KİŞİ NEDEN DÖNDÜ?

Bir gazetecinin, 11 milyon Ukraynalının savaşın sürdüğü ülkelerine dönmelerinin nedenine ilişkin sorusu üzerine Johansson, şunları söyledi:

“Geri dönenlerle konuştum. Burada mutlu olmadıklarını söylemek için hiçbir sebep yok. Burada hoş karşılandıklarını hissediyorlar ancak birçoğu, belki de çocuklarını burada akrabalarının yanına bırakmış, savaşmak, çalışmak veya Rus saldırganlığına karşı direnişin bir parçası olmak için geri döndü.”

Johansson, haftalık 200 bin kadar Ukraynalının AB’ye giriş çıkış yapmaya devam ettiğini belirtti.

UKRAYNA’DAKİ ÇOCUKLARIN YAKLAŞIK BEŞTE BİRİ AB’DE YAŞIYOR

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada da geçici koruma verilen 4 milyon kişinin söz konusu direktif sayesinde iş gücü, eğitim, sağlık ve barınma imkanına sahip olduğu kaydedildi.

Direktif sayesinde üye ülkelerin, kayıt ve gerekli belgelerin verilmesi prosedürlerini hızla oluşturmasına yardımcı olduğunun vurgulandığı açıklamada, çocuklar için özel koruma sağlandığı ve halihazırda Ukrayna’daki çocukların yaklaşık beşte birinin AB’de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, eğitime ve mesleki eğitime erişim açısından da Eylül 2022’de okul yılının başlangıcı itibarıyla yaklaşık yarım milyon Ukraynalı çocuğun, AB genelindeki eğitim sistemlerine kaydolduğu aktarıldı.

Yaklaşık 2 bin Ukraynalı hastanın 20 AB ülkesine tahliye edildiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon kişinin de AB’de iş imkanı bulduğu belirtildi