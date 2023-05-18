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Kaçak mülteci akınları için ara bölgeye tel çekilmesi işlemi askıda

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Kıbrıs’ın kuzeyinden Güney Kıbrıs’a sözde kaçak mülteci akınlarını önlemek amacıyla Rum hükümeti tarafından Yeşil Hat’ta dikenli tel çekilmesi işleminin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümeti tarafından askıya alındı.
Kaçak mülteci akınları için ara bölgeye tel çekilmesi işlemi askıda

Politis gazetesi, “Nuris’in Dikenli Tellerini Bir Kenara Bıraktılar” başlığı altında verdiği haberinde, bir önceki Rum hükümeti ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris tarafından uygulamaya konulan, kaçak mülteci akınlarının önlenmesi amacıyla Yeşil Hat’ta dikenli tel çekilmesi uygulamasının, yeni Rum hükümeti tarafından benimsenmediği ve en azından şimdilik askıla alınmış gibi göründüğünü belirtti.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun bu konuda resmi bir açıklama yapmamasına karşın kaçak göçü önleme adına farklı önlemler alınmasına yönelmesinin, hükümetin dikenli tel çekme politikasını askıya aldığını düşündürdüğünü belirten gazete, bir önceki hükümetin, Yeşil Hat’tın, hali hazırda dikenli tel çekilen bölgelerinin dışındaki diğer bölgelerine de tel çekilmesi talimatının yeni hükümet tarafından şu ana kadar uygulamaya konmadığını vurguladı.

Gazete, şu ana kadar 11 kilometrelik mesafede yerleştirilen dikenli tellerin maliyetinin 2 milyon Euro’yu aştığını belirtirken, ara bölgede tarım faaliyetlerinde bulunan Rum çiftçilerin geçişleri için konulan demir kapıların ise artık hep açık tutulduğunu yazdı.

 

“Atromeriti” (Astromerit), “Peristerona” (Peristerona) , “Avlona” (Gayretköy), Akaki (Akaça), Denya (Serhatköy) ve Mammari (Mammari) köylerinde bulunan demir kapıların, bölgede faaliyet gösteren Rum çiftçilerin rahatça kullanabilmesi adına açık tutulmaya başlandıklarını vurgulayan gazete, çiftçilerin kullanımını kolaylaştırmak adına, ara bölgeye giren 20 toprak yolun üzerine de demir kapı yerleştirilmesinin planlandığını aktardı.

SINIR POLİSLERİ GÖREVE BAŞLIYOR

Gazete, dikenli tel uygulamasından vazgeçişmiş olmasına karşın Yeşil Hat boyunca görev yapacak sözleşmeli sınır koruma görevlilerinin ise eğitimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu, 9 haftalık grev sürelerinin tamamlayacak 218 özel polisin Pazartesi günü göreve başlayacaklarını yazdı.

Söz konusu polislerin yıllık maaş ödeneği, araç gereç ve diğer ihtiyaçları için yaklaşık 11 milyon Euro bütçe öngörüldüğünü de vurgulayan gazete, tüm Yeşil Hat boyunca yerleştirilecek kamera sayısının ise 180 olduğunu hatırlattı.

Haberde, Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın Nisan ayı başında yaptığı bir açıklamada, söz konusu kameraların yerleştirilmeye ve ilk görüntülerin gelmeye başladığı şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

AB ÖDENEĞİ ONAYLANMADI

Öte yandan Haravgi gazetesi, Yeşil Hat boyunca görev yapacak özel polisler için gerekli 11 milyon Euroluk ödeneğin Rum hükümeti tarafından AB’den talep edildiğini ancak AB’nin ödeneğe onay vermediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta örgütlü “KAS ASDİK” sendikası tarafından yapılan açıklamada, Rum hükümetinin polis kuvvetlerini güçlendirmek yerine sözleşmeli personel alarak geçici çözümler ürettiğinin dile getirildiğini de aktardı.

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