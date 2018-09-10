  • BIST 92.286
  • Altın 248,757
  • Dolar 6,4564
  • Euro 7,4945
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Kadınları yemeğe çıkarıp, hesabı kilitleyen adam yargılanıyor

»
ABD Güney Kaliforniya'da bir adamın, tanıştığı kadınlarla yemeğe çıktığı ve hesabı ödemeden kaçtığı öğrenildi. Dolandırıcılıkla suçlanan adam, 16 yıldan fazla hapis yatabilir.
Kadınları yemeğe çıkarıp, hesabı kilitleyen adam yargılanıyor

Tanıştığı kadınları yemeğe çıkaran ve hesabı ödemeden restorandan kaçan 45 yaşındaki Paul Guadalupe Gonzales'in bu yöntemle 6 kadını dolandırdığı belirtildi. 

Savcılar, Gonzales'in kadınlarla tanışmak için çeşitli randevu uygulamalarını kullandığını ve tanıştığı kişileri Los Angeles'taki çeşitli restoranlarda 'yemeğe çıkararak' dolandırdığını açıkladı. İsmini vermek istemeyen bir kadın ise, Gonzales'le bu senenin başlarında buluştuğunu, Gonzales'in yemekte Bir bardak Pinot, karidesli bir Sezar salatası, biftek ve fırınlanmış patates' söylediğini belirtti.

'ETİN ÇOĞUNU YEDİ, PATATESİN YARISINI BIRAKTI'

Gonzales'in 'etin çoğunu yediğini' ve 'patateslerin yarısını bıraktığını' açıklayan kadın, 'bir telefon görüşmesi yapmak üzere' restorandan ayrılan Gonzales'in bir daha geri dönmediğini söyledi.

Savcılar, Gonzales'in bu yöntemle 6 kadını dolandırdığını tespit etti.

Gonzales, salı günü görülecek duruşmasında hüküm giydiği takdirde 16 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Köpek balıkları vejetaryen olabiliyor10 Eylül 2018 Pazartesi 13:23
  • Oturduğu daireyi karıştıran polis, komşusunu öldürdü10 Eylül 2018 Pazartesi 13:02
  • Doların turşusunu kurdular10 Eylül 2018 Pazartesi 12:59
  • Bir cinsel istismar istifası daha10 Eylül 2018 Pazartesi 10:27
  • Katıldığı canlı yayında esrar içen Elon Musk'a Balıkesir'den ambargo09 Eylül 2018 Pazar 14:34
  • "Şansal'a bazı ülkelerden tanıklık daveti geldi, ama ‘hain' ilan edilen Şansal hepsini reddetti09 Eylül 2018 Pazar 12:56
  • Dişi aslanlar isyan çıkardı, sürü lideri ölümden döndü (video)08 Eylül 2018 Cumartesi 14:49
  • Elon Musk canlı yayında esrar içti08 Eylül 2018 Cumartesi 13:39
  • Bilim tarihinde bir ilk daha gerçekleşti08 Eylül 2018 Cumartesi 13:26
  • İspanya'da yeni bir restorasyon faciası08 Eylül 2018 Cumartesi 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti