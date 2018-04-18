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Kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi açıldı

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Toplam 50 Eserin Sergilendiği Sergide, Fotoğraflardan Elde Edilecek Tüm Gelir, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne Bağışlanacak
Kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi açıldı

Yakın Doğu Koleji (YDK) rehber öğretmeni ve Yakın Doğu Koleji  Ortaokul Fotoğrafçılık Kulübü eğitmeni, Fotoğraf Sanatçısı Duyal Tüzün ile Fotoğraf Sanatçısı Neriman Turan'ın karma fotoğraflarından oluşan “KADRAJDAN DÖKÜLENLER” adlı fotoğraf sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde açıldı. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in yaptığı sergi açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ,UBP Milletvekili Hasan Taçoy ile sanatseverlerin sergiye oldukça ilgi ve destek verdiği görüldü.

Konuşmalarını gerçekleştiren, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Milletvekili Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  güzel bir amaç için açtıkları bu bu sergi için Duyal Tüzün ve Neriman Turan'ı,  yapacak oldukları bağışlarından dolayı tebrik ettiler. 

Sergi sponsorları, Yakın Doğu Üniversitesi , Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası,  Eke Enerji ve Galip Usta’nın Yeri Restaurant'a teşekkürler sunuldu.  Sponsorlara ve sergiye katkı koyan fotoğraf sanatçılarına plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi adına plaketi, YDÜ Genel Koordinatörü Görkem Bulunç’a takdim edildi. Konuşmalar ve plaket-çiçek takdiminin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.
Açıklamada, Gelirinin tümünün Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne Bağışlanacağı  sergi’nin oldukça ilgi gördüğü,  19 Nisan 2018 Perşembe gününe kadar mesai saatleri arasında (09.00-15.00) Lefkoşa AKM'de gezilebileceği,  satışların devam ettiği ve tüm sanatseverlere açık olduğu vurgulandı. 

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