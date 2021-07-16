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Kanada’da 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi

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Fraser Valley Üniversitesi'nden Profesör Sarah Beaulieu, Tk'emlups te Secwepmc First Nation yerli topluluğu tarafından düzenlenen basın toplantısında yeni çalışmalara ilişkin ilk bulguları açıkladı.
Kanada’da 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi

Yüzey tarama radarı uzmanı olan Prof. Beaulieu, Kamloops Yatılı Kilise Okulu bölgesinde hala araştırılması gereken yaklaşık 650 bin metrekarelik arazi olduğunu söyledi.

İlk bulgularda mezar olması muhtemel 200 yerden çıkarılan kemik ve diş örneklerinin incelemeye gönderildiğini anlatan Prof. Beaulieu, bulgu yerlerindeki ceset kalıntılarının bir tabut içinde olmayışının, hem keşfi hem de cesede dair incelemeyi zorlaştırdığını kaydetti.

Hayatta kalanlardan, gece yataklarından kaldırılan çocukların, meyve bahçesine mezar kazmaya götürüldüğü bilgisini aldıklarını söyleyen Prof. Beaulieu, bölgedeki bir elma bahçesinden çocuk kaburga kemiği ve dişi bulduklarını ifade etti.

Bunun üzerine ilk etapta 7 bin metrekarelik bir alana yoğunlaştıklarını bildiren Prof. Beaulieu, bölgede halen arama kararı aldıkları yaklaşık 647 bin 500 metrekarelik alan olduğunu belirtti.

Prof. Beaulieu, bulguların adli tıp tarafından incelendiğini ve bölgedeki resmi kayıtlarda olmayan isimsiz mezarların gerçek sayısının bundan sonra ortaya çıkacağını vurguladı.

"Bu ağır bir gerçek"

Toplantıyı düzenleyen Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan Rosanne Casimir, hükümete ve Katolik Kilisesi'ne okullardaki kayıt ve kaynakları açıklama çağrısında bulundu.

Casimir, "Bu ağır bir gerçek. Kanıtlar ortaya çıktıkça takip edeceğiz. Kaybolanların kimliğini belirleme sorumluluğunu, halihazırda travma geçirmiş ve yeniden geçirmekte olan, bu okullardan sağ kurtulanlara yüklemekten nefret ediyoruz. Hayatta kalanların bizimle paylaştığı sözlü anlatımlara kulak verirken bilimi takip edeceğiz. Bu konu, ‘tarihin karanlık bir bölümü’ olarak anılıyor, ancak yerli halk bugün yaşadıkları yankılarla çok daha canlı." diye konuştu.

Bulguları açıklamanın amacının akıbetleri bilinmeyen çocukları onurlandırmak olduğunu dile getiren Casimir, "Misilleme için burada değiliz. Doğruyu söylemek için buradayız. Kayıp çocuklara, ailelerine ve topluluklarına barış getirmenin bir yolunun haritasını çıkarıyoruz." dedi.

Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

24 Haziran’da da Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar keşfedilmişti.

British Columbia eyaletinin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi de 12 Temmuz'da yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.

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