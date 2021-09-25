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Kanarya Adaları’ndaki yanardağda patlamalar şiddetini artırdı

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İspanya Jeoloji ve Mineral Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamalar şiddetini artırırken, lav çıkışı, kül ve parçacık yağışı daha da yoğunlaştı.
Kanarya Adaları’ndaki yanardağda patlamalar şiddetini artırdı

İspanya Jeoloji ve Mineral Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamalar şiddetini artırırken, lav çıkışı, kül ve parçacık yağışı daha da yoğunlaştı.

İspanya Sivil Muhafızları da yanardağdaki patlamaların şiddetini artırdığını doğrulayarak, bugün öğleden sonra La Palma adasındaki Tajuya, Tacande de Abajo ve Tacande de Arriba köylerinde yaşayanların da tahliyesini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Todoque köyünde çalışma yürüten itfaiyecilerin ise patlamanın şiddetlenmesine bağlı olarak artan lav çıkışı ve parçacık yağışı nedeniyle yerel saatle 14.00'te amirlerinin talimatıyla geri çekildiklerini sosyal medya hesabından açıklandı.

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı patlamasının 6'ncı gününde kızgın lavlar şimdiye kadar 220 hektarlık alanı tahrip etmiş, 400 evi ve 14 kilometrelik yolu da yok etmişti. Bugüne kadar bölgede tahliye edilen sakinlerin sayısı 5 bin 700 olarak açıklanmıştı ancak son tahliyeler ile birlikte oluşan sayı henüz belli değil.

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