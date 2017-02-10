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Karbonat ve Bal Karışımı Kanseri Vücudunuzdan Uzak Tutuyor

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Karbonat ve Bal Karışımı Kanseri Vücudunuzdan Uzak Tutuyor
Herkesin mutfağında bulunan karbonat ve bal karışımı vücudu kansere karşı nasıl koruyor?

Kanser hücreleri şekeri sever ve bu karışım "şekere aç" kanser hücrelerini hedef alır.

Hemen anlatalım...

Şekere aç kanser hücreleri normalden 15 kat daha hızlı glikoz tüketimi için çaba gösterir. Isıtılıp hazırlanan bu alkalik bikarbonat karışımı, şeker bakımından zengin ve sağlıklı bal ile karıştırıldığında, bu hücrelere gizlice karbonat sokar. Bu durumu hücrelere giren "Truva Atı"na benzetebiliriz. Alkali kabartma tozu kanserli hücreleri infaz edip bu hücrelerin normale dönmesini sağlar. Veya, kanserli hücreyi öldüren hızlı bir pH değişimine neden olarak alkali bir etkiye sahip olur. Alkalileştirici şok dalgası, kanser hücrelerine oksijen alarak tolere edemeyecekleri kadar oksijen sağlar. Böylece kanser hücresinin büyümesine neden olan şeker hücreye girmeden engellenir ve etkisiz hale getirilir.

İşte bu ev yapımı mucizevi karışımın tarifi:

Malzemeler

Karbonat

 

Bal

Yapılışı

** Her 1 tatlı kaşığı karbonat için 1 yemek kaşığı bal kullanın.

 

4 yemek kaşığı bal ve 4 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. Bu size bir hafta kadar yeterli olacaktır. Karışımı buzdolabında saklamayın!

 

Kullanışı

En fazla 1-2 ay boyunca bu karışımdan günde 1 tatlı kaşığı tüketin. Karışımı yemek saatlerinden önce almamaya dikkat edin. Bu terapi süresinde diyetinizi değiştirmeli; kırmızı eti azaltarak şeker ve una tüketiminize son vermelisiniz.

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