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Kardeşlerle kavga etmek sosyal becerileri geliştiriyor

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Cambridge Üniversitesi Aile Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan çalışma, sağlıklı bir kardeş rekabetinin kişilerin zihinsel ve duygusal gelişimi ile sosyal becerilerine yardımcı olabileceğini ortaya koydu.
Kardeşlerle kavga etmek sosyal becerileri geliştiriyor

Araştırma, 2-6 yaş arasındaki çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini analiz eden beş yıllık bir projenin parçası.

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140 çocuğun dahil olduğu projenin sonuçları, kardeşe sahip olmanın ilişki negatif olsa dahi çocuğun erken gelişim dönemi üzerinde olumlu etki yarattığını gösterdi.

Araştırmada yer alan Dr. Claire Hughes yaptığı açıklamada, kardeşlerin doğal bir müttefik olması nedeniyle çocuklarda sosyal anlayışın kardeş etkileşimiyle daha hızlı gelişebileceğini belirlediklerini söyledi.

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TARTIŞIRKEN DE DUYGUSAL DİL KULLANIYORLAR

Çalışma sırasında iki kardeşin birbirleriyle dalga geçerken ya da tartışırken bile hala bir tür duygusal dili kullandıkları tespit edildi.

Üstelik zihinsel olarak gelişiminin ilk evrelerindeki küçük kardeşin kendisinden daha büyük kardeşle etkileşimde bulunmasının sonucunda daha gelişkin sosyal yeteneklere sahip olduğu belirlendi.

‘AİLE SOHBETLERİ ÖNEMLİ'

 

Hughes, ebeveynlerin çocuklarıyla sohbet etmesinin de olumlu etkileri olduğuna dikkat çekti. Araştırmada sosyal anlayışı test etmek üzere tasarlanmış görevlerde en iyi performansı gösteren çocukların, ebeveynleri tarafından fikirlerin detaylarıyla anlatıldığı, görüş farklılıklarının vurgulandığı ailelerden geldikleri belirlendi.

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Bu sohbetlerin çocukların anlayacağı şekilde yapılmasının önemini vurgulayan Hughes "Aile sohbetlerinde konuşmanın niteliğine ve kalitesine odaklanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar kardeşler arasında yalnızca hafif bir rekabetin olumlu etkisi olduğunun altını çiziyorlar. Uzun yıllara yayılan şiddetli çatışmanın ise bireylerin gelişiminde sorun yaratabileceği belirtiliyor.

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