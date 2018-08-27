Kayısıyı yoğurt ya da kefirle tüketin

Pektin, lif ve selüloz içeren kayısıdan günde 3-4 adet yemek, kabızlık ve farklı sindirim sorunlarına çözüm oluyor. Ayrıca kayısıyı yoğurt ya da kefirle tüketmek de ekstra yarar sağlıyor.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden kayısının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lifli yapısı, doğal şekeri ve düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olan kayısı, hastalıklara karşı koruyucu etki sağlıyor.

Diyetisyen Aslıhan Altuntaş kayısının doğal bir lif deposu olduğunu belirterek "Kayısı, demir zengini, besleyici, uzun süre tok tutucu bir meyve. 3-4 kayısı yaklaşık 100 gram etmektedir. Bir avuç kayısı, bir porsiyon anlamına gelir. 100 gram kayısı 48-50 kalori " diye konuştu.

BAĞIRSAK SAĞLIĞININ DOSTU KAYISI

Kabızlığın her yaştan pek çok kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyleyen Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Kabızlığın en doğal çözümlerinden birisi de kayısı tüketimi. Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz kolon sağlığını desteklemekle birlikte bağırsakların çok iyi çalışmasını sağlıyor. Günde 3-4 tane kayısı yemek, kabızlık ve farklı sindirim sorunlarına çözüm olabiliyor. Gaz ve kabızlık sorunlarında kayısıyı komposto olarak tüketmek uygun çünkü ısıyla birlikte kayısının içindeki lifler farklı bir hal alıyor ve bu da kabızlığa doğrudan etki ediyor" ifadelerini kullandı.

KAYISI KANSIZLIĞI ÖNLÜYOR

Kayısının içinde bolca demir bulunduğu için kayısının anemi ve anemi kaynaklı pek çok hastalığı önlediğini de belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, demir bakımından zengin olan kayısının kan oluşumunu desteklediğini ve kan akışı ve enerjisini artırdığını kaydetti.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN DE FAYDALI

Görme sorunlarına karşı A, C ve E vitaminleri açısından zengin beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Sarı ve turuncu meyvelerde beta karoten bulunur. Bu meyvelerden biri de kayısı. Çocuklarda ve ileri yaşlarda karşılaşılan görme kayıplarının önüne geçebilmenin en doğal yolu düzenli olarak kayısı yemektir. Kayısı tüketimi sayesinde gece körlüğü, katarakt ve göz dejenerasyonları önlenebiliyor. Özellikle katarakt ameliyatı geçiren kişilere kayısı öneriliyor" dedi.

BÖBREK HASTALARI DİKKAT!

Midede yanma ve gastrit gibi problemleri olanlara kayısı tavsiye edildiğini anlatan Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kayısının kalp sağlığı ve kanser hastalığı üzerindeki iyileştirici etkilerini şu sözlerle anlattı:

"Mide problemi yaşayanlar aşırı şekerli ve asitli meyveler tüketmemeli. Bu grup için kayısı tüketimi idealdir. Kayısı, potasyum ve beta karoten içeriği sayesinde kalbin dostudur. Ancak kayısı böbrek hastaları tarafından tüketilmemeli. Protein ve mineral kısıtlaması yapılan böbrek hastaları için kayısı tüketimi uygun değil. Yapılan çalışmalarda kayısının özellikle de akciğer kanserine karşı koruyucu özelliği olduğu ortaya konulmuş."

KAYISIYI YOĞURT VE KEFİRLE TÜKETİN

Kayısıyı daha etkili hale getirmenin bir yolu da kefir ya da yoğurtla tüketmek olduğunu kaydeden Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Kefirdeki probiyotikler ve kayısıdaki özellikle birlikte hem sağlıklı hem de lezzetli bir içecek hazırlanabilmektedir. 3 kayısı ve 4-5 bademi blenderdan geçirip üzerine bir su bardağı kefir ekleyin. Dilerseniz buz ekleyerek de tüketebilirsiniz" dedi.