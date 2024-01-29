Kaza yaptı 487 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.
Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Ortaköy’de Ahmet Mutallip Caddesi boyunca RB 702 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru kullanan zanlı Chukwuebuka Kennedy Ibekwe’nin seyrettiği yol üzerinde bulunan Etik Hastanesi yol kavşağına geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşısından aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Servet Yıldırım yönetimindeki TLA 237 plakalı salon aracını sağ ön kısmına sol ön kısmı ile çarpması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.
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