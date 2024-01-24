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Kaza yaptılar, askeri yasak bölgeyi ihlal edip kaçtılar!

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Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra askeri yasak bölgeyi ihlal eden T.P.N(K-22-öğrenci-Ruanda) ve M.M (K-28 Öğrenci-Ruanda) yeniden Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.
Kaza yaptılar, askeri yasak bölgeyi ihlal edip kaçtılar!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru duruşmada olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 04.30 raddelerinde, Kaymaklı Yolu Sokak-Lefkoşa’da henüz ismi tespit edilemeyen erkek bir şahsın, GR 818 plakalı araç ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmak için 1. Piyade Alayı 2. Piyade Taburu 5. Piyade bölüğünün giriş kapısına vurup hasara uğratmaksızın açılmasına sebebiyet verip, 1. Dereceden askeri yasak bölge içerisine girdiklerini söyledi. Polis, araç içerisinde yolcu olarak bulunan T.P.N(K-22-öğrenci-Ruanda) ve M.M'nin(K-28 Öğrenci-Ruanda) suçüstü gereğince tutuklandığını ifade etti.

Polis, kazayı yapan şahsın ise henüz bulunamadığını, olayla ilgili bir kişinin arandığını belirtti.  

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.  

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