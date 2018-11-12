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Kendisine sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound verecek

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İngiltere'nin en genç milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, milyoner olduktan sonra yaşadığı ilişkilerde mutsuz olduğunu, bu yüzden gerçekten kendisini sevecek adama yıllık 60 bin pound ödemeye yapacağını duyurdu.
Kendisine sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound verecek

Daily Mirror gazetesine konuşan genç milyonerin bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankada ki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisini sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.

 

TELEVİZYON YILDIZIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sama'ın kendisini aldatmasından sonra bitmişti.

Sadakatın paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.

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