Kerimcan Durmaz geliyor

Türkiye’de sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, ilk kez ülkemize gelerek DJ kabininin başına geçecek...

Girne’de hizmete giren Retro Lounge’da 28 Ocak akşamı kabin başına geçecek olan Durmaz, en güzel şarkılarını konuklar için çalacak.

Cumartesi akşamı gerçekleşecek organizasyonla Kerimcan Durmaz, ilk kez ülkemizde performans sergilemiş olacak.

İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ve sosyal medyadaki olay paylaşımlarıyla adını duyuran Kerimcan Durmaz, ülkemizi ilk kez ziyaret ederek DJ kabininin başına geçecek.