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Keseli sıçanın boğulmaktan kurtarılma anları viral oldu

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ABD'nin Michigan eyaletinde, tekneyle tura çıkan çift, suyun yüzeyinde kalmaya çalışmaktan yorgun düşmüş bir keseli sıçanı boğulmaktan kurtararak karaya çıkardı. Kurtama anının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Keseli sıçanın boğulmaktan kurtarılma anları viral oldu

Michigan'da kanalda tekne turuna çıkan bir çift, suyun yüzeyinde boğulmak üzere olan bir sıçan gördü. 

Çift, sıçanı kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurarak ona şişme bir yastık uzattı. Sıçan yastığa tutunduktan sonra ise tekneye çekti. 

Teknenin arkasına çıkarılan sıçanın uzun süre orada dinlendiği görüldü. 

Kurtarma anına dair görüntüler ise çok fazla kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni aldı. 

 

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