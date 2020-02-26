Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov’un ‘Selfie’, Gülnazım Omirzak’un ‘Duyguların melodisi’, Omirzak Rystan’ın ‘Bozkır sesi’ ile Kırgısiztanlı sanatçı Nurbek Mataev’in ‘Çocukluğumun gölgeleri’ isimli toplam 80 eserden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan dört ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov’a ait 20 eserden oluşan ‘Selfie’, Gülnazım Omirzak’a ait 20 eserden oluşan ‘Duyguların melodisi’, Omirzak Rystan’a ait 20 eserden oluşan ‘Bozkır sesi’ ile Kırgısiztanlı sanatçı Nurbek Mataev’e ait 20 eserden oluşan ‘Çocukluğumun gölgeleri’ isimli toplam 80 eserden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan dört ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergide, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan sanatçıları Gulnazim Omirzak, Omirzak Rystan, Galymzhan Suyunov ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Sanatçıları desteklemek toplumların geleceğine yatırım yapmak anlamına gelir”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçıları desteklemenin toplumların geleceğine yatırım yapmak anlamına geldiğini vurgulayarak başladığı konuşmasında; “Büyük liderler bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları destekler. Güçlü sanat anlayışına ve uluslararası yarışabilecek güçlü sanatçılara sahip olan ülkeler, dünyada seslerini duyurabilme gücüne de sahiptirler. Uluslararası düzeydeki bir sanatçının ve uluslararası boyuttaki sanatsal faaliyetlerinin ne denli bir tanıtım gücüne sahip olduğu aşikardır” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, geçmişe ait izleri içerisinde barındıran, belli değerleri, görgü kurallarını ve beğenileri aşılayan bir toplumsal mühendislik aracı olan müzeleri, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insan ve yaşadığı çevresiyle ilgili malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sürekliliği olan kurumlar olarak niteledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretilen eser sayısı 25 BİN’e ulaştı

15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte kampüste 7 müze, Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesi’nin de sanatseverlerle buluşacağının altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bu müzelere her geçen gün yeni bir materyal eklenmekte ve müzelerimizdeki materyallerin sayısı şu an itibariyle 100 bini aşmış durumdadır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği çalıştaylar sonucunda Üniversitemizdeki sergi salonlarında açılan sergilerin sayısı açılacak olan yeni sergilerle birlikte 281 olmuştur. Müzemizdeki eserlerin sayısı ise 25 bine ulaşmıştır” dedi.

“Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ödül kategorilerinin arasında yerini aldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi tarafından sanatta iz bırakan sanatçılara resim, baskı resim, fotoğraf, heykel ve seramik olmak üzere beş alanda Alasya Ödülleri takdim edilmektedir. Buluşları ile dünyanın yönünü değiştirmiş, 9. ve 12. yy.’da yaşamış Müslüman ve Türk filozoflardan esinlenerek verilen ödüller; Fotoğrafçılık alanında İbn-i Heysem, resim alanında Fergani, baskı resimde Hârizmî, heykelde İbn Tufeyl ve seramik alanında ise El-Biruni dir. Bunlara ilaveten Alasya ödülleri kapsamında gelecek vaad eden sanatçılara verilmek üzere merhum Dogdurbek’in anısına Dogdurbek Ödülü de verilmektedir. Bugün bunlara yeni bir kategori daha eklenmiştir “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü”.

Üç dalda ödül takdim edilecek

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Gümüş Anahtar, DOGDURBEK NURGAZİEV ve Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü takdim edilecek olan sanatçılarımızı tebrik ederken, pekçok önemli projenin hayata geçirilmesi vesilesiyle başta Suat Hocamız olmak üzere Günsel Ailesi’nin herbir bireyine teşekkür eder, siz değerli sanatseverlere İyi seyirler diler, saygılar sunarım.” İfadelerini kullandı.

Galymzhan Suyunov; “Ülkemin kültürünü, geleneklerini ve tarihini sanat vasıtası ile aktarabildim”

Galymzhan Suyunov protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında; “Sayın Dr. Suat Günsel, desteğinizle ülkemin kültürünü, geleneklerini ve tarihini sanat vasıtası ile aktarabiliyorum ve bu benim için büyük bir onur ve mutluluktur! Kısa bir süre içinde farklı ülkelerden gelen yetenekli sanatçılarla tanışma ve çalışma fırsatım olmuştur. Bu günler bir taraftan ilham kaynağı olmuş ve çok güzel, güneşli ve heyecan dolu hatıraları bırakmıştır. Bu günleri benimle yaşayan ve yanımda olan herkese teşekkür ederim”

Omirzak Rystan; “Sanat vasıtası ile kardeş ve dost Türk halkları birbirine tekrardan düğümleniyor”

Omirzak Rystan ise, tarihi olaylara şahit olduklarının altını çizerek: “Sanat vasıtası ile kardeş ve dost Türk halkları birbirine tekrardan düğümleniyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sempozyumunun bir parçası olmaktan ve toprağınızda kişisel sergi açmaktan gurur duyuyorum. Umut ediyorum ki tüm planlarınız ve dilekleriniz gerçekleşecektir.

Galymjan Suyunov; “Bu tarih dolu, kutsal topraklarda üretmek benim için büyük bir gururdur”

Galymjan Suyunov; “Sayın Dr. Suat Günsel’e tüm sanatçılara gösterdiği ilgi ve desteği için, bize çalışma, yaratma ve çağdaş sanatında iz bırakma fırsatı sunduğu için en içten duygularımla teşekkür etmek isterim. Bu tarih dolu, kutsal topraklarda üretmek ve en önemlisi vatanımı ve halkımı temsil etmek benim için büyük bir gururdur. Herkese başarılar ve refah dilerim” dedi.

Dr.Faiz Sucuoğlu; “Kıbrıs Türkü başarıya aç, Günsel’in lansmanında buna şahit olduk”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise; “Bugün burada esasında başarı öykülerinin kesiştiği bir noktadayız. Geçtiğimiz günlerde Günsel elektrikli otomobilin lansmanı yapıldı ve şunu gördüm. Kıbrıs Türkü başarıya aç, başarının olduğu yere binlerce araba, binlerce insanın bir nehir gibi aktığı o geceye şahit olduk. Şunu gördük ki gerçekten başarının olduğu yerde ilgi vardır, destek vardır ve en önemlisi özlem vardır. Bunu Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesine geldiğimiz zaman zaten görüyorsunuz. Bir taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük camisinin inşaası bitmek üzere, diğer taraftan Üniversite artık dünyayla yarışır düzeye gelmiş, yapılan yayınlarla kendini ispatlamış, diğer taraftan sanatla ilgili dev adımlar ve yine bugün burada dört değerli sanatçının gerçekten muhteşem sanat eserleri var. Artık resim demiyorum sanat eseri diyorum ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, göreceksiniz ki Kıbrıs Türkünün çok yoğun ilgisini çekecek bir açılış olacak. Çünkü dediğim gibi bizler başarıya ve başarının olduğu yere gerçekten özlem duyuyoruz daha doğrusu açlık duyuyoruz. Özellikle Günsel elektrikli otomobilin tanıtıldığı gece gurur duyduk. Ben başta Suat Hocamız olmak üzere tüm Yakın Doğu Üniversitesi ailesine burada teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan Kıbrıs Türkünü mutlu edecek, bu küçücük adada yaşanan sıkıntıları unutturacak başarı öykülerini yazmaya devam edeceğinizden en ufak kuşkum bile yok.” Dedi.

İlk kez ‘Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ile birlikte üç kategoride ödüller takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçı Gulnazim Omırzak’a Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “DOGDURBEK NURGAZİEV” Ödülü, Galymzhan Suyunov ile Omirzak Rystan’a ilk kez verilen “Günsel Sanat Müzesi Onur Ödülü” ve Nurbek Mataev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdîm edildi. Ardından sergi kurdeleleri kesildi. Sergiler 04 Mart 2020 gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.