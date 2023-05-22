  • BIST 4.479,78
  • Altın 1261.711
  • Dolar 19.805
  • Euro 21.4774
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Kıbrıslı Rumlar durumların kötüden daha kötüye gittiğine inanıyor

» »
Avrupa İstatistik Ofisi “Eurostat”’ın araştırmasına göre Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunluğu, “durumların, kötüden daha kötüye gittiğine” inanıyor.
Kıbrıslı Rumlar durumların kötüden daha kötüye gittiğine inanıyor

Haravgi gazetesi, Eurostat’ın araştırmasına dayanarak Kıbrıslı Rumların bir çoğunun  “seslerinin duyulmadığını” hissettiklerini, ayrıca demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmadıklarını dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, araştırmaya katılanların yüzde 65’i durumların, kötüden daha kötüye gittiğini düşünürken yüzde 16’sı durumların doğru gidişatta olduğunu, yüzde 4’ü ise bilmediği  yönünde görüş ortaya koydu.

 

Bir yıl içerisinde yaşantının nasıl olacağı şeklindeki bir soru üzerine, yüzde 40’ı daha kötü, yüzde 30’u aynı, yüzde 12’si daha iyi olacağını ifade ederken yüzde 7’si ise bilmediğini söyledi.

Ulusal ekonominin durumunun ne olacağı sorusuna ise, yüzde 52’si daha kötü; yüzde 30’u aynı, yüzde 12’si daha iyi, yüzde 6’sı ise bilmiyorum yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine Rumların yüzde 60’ı ay sonunda faturalarını ödemede zorluklarla karşılaştığını ifade etti.

Siyasete duyulan ilgi konusunda ise yüzde 21’i sık sık; yüzde 46’sı bazen; yüzde 8’i hiç yanıtını verirken yüzde 25’i soruya yanıt vermedi.

Karar alma noktalarında sesinizin duyulduğuna inanıyor musunuz şeklindeki bir soru üzerine yüzde 63’ü olumsuz; yüzde 34’ü olumlu; Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde sesinin duyulup duyulmadığı sorusuna ise yüzde 74’ü olumsuz; yüzde 23’ü olumlu yanıt verdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 59’u Güney Kıbrıs’taki demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmadığını da ifade etti.

AB’nin geleceğine yönelik soru üzerine ise, yüzde 53’ü kötümser, yüzde 44’ü de iyimser olduğunu dile getirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yiannis Nikolaidis, Türkiye'nin "Lefkoşa FIR” hattındaki faaliyetleri tehlikeye attığını iddia etti20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:08
  • Yeni geçiş kapısı açılması talebiyle iki toplumlu paralel yürüyüş20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:36
  • Gardiyan alımı sınavlarını artık devlet değil özel yapacak20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:31
  • Rum Polis Genel Müdürü'nden polisler arasındaki aşk ilişkisi iddialarına araştırma emri20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:22
  • Hristodulidis atamalarda hata yaptığını itiraf etti20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:19
  • Güney Kıbrıs'ta Güvercinle Uyuşturucu Transferi Yapıldı20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15
  • Güney Kıbrıs ve İsrail'den BM'de etkinlik20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:49
  • Güney Kıbrıs ve İsrail, fiber optik kablo sistemiyle birbirine bağlanacak19 Mayıs 2023 Cuma 15:48
  • Güney Kıbrıs’ta turist sayısında artış18 Mayıs 2023 Perşembe 16:10
  • Kaçak mülteci akınları için ara bölgeye tel çekilmesi işlemi askıda18 Mayıs 2023 Perşembe 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti