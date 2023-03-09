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Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu duyurdu

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamalar olduğunu bildirdi.
Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu duyurdu

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, “Başkentin Holosiyiv semtinde patlamalar var. Daha fazla detay sonra” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Harkiv Valisi Oleg Sinegubov da Rus güçlerinin Harkiv şehri ve bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov açıklamasında, “Düşman, şehre ve bölgeye yaklaşık 15 saldırı düzenledi. Kritik altyapı nesneleri yine işgalcilerin hedef alanı altında” dedi.

Ukrayna’nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko ise Telegram hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: “Büyük çaplı füze saldırısı sonucunda, bölgenin enerji altyapısı ve konut binaları vuruldu. Neyse ki can kaybı olmadı.”

Ukrayna’nın birçok bölgesinde saatler boyunca hava saldırısı alarmı devam etti. 

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