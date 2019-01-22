Kitabı 2 bin 500 TL'ye satılacak Yılmaz Özdil: Elektrik faturası değil bu, almaya mecbur değilsin

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak olan 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisiyle ilgili "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin" dedi.

Yılmaz Özdil, "1881" başlığıyla yayımlanan yazısında Mustafa Kemal adlı kitabının Türkiye'de tiraj rekoru kırdığını belirtti.

Özdil, kitabın özel serisinin Kırmızı Kedi Yayınları tarafından 2 bin 500 TL'ye satılacak olmasıyla ilgili olarak, "Sadece 1881 adet. Seri numaralı. Bir daha asla basılmayacak. Dünyada sadece 1881 kişide olacak" dedi.

"Mustafa Kemal kitabının koleksiyon serisi, Türkiye'nin Fogra sertifikalı ilk matbaası olan Mas Matbaa'da basıldı. Prestij kitapların Türkiye'deki en önemli adresi olan Mas Matbaa, yurt içinde ve yurt dışında çok önemli sanat kitabı yayıncıları ve müzelerle çalışıyor. Fotoğraf, sanat kitapları, tıpkıbasımlar ve özel yapım ciltler, uzmanlık alanına giriyor. Müthiş hassasiyet ve özen gösterdiler, şu kadarını söyleyeyim, kitapla alakalı sadece toplantılarımız iki ay sürdü" bilgisini veren Özdil, duyurunun yapıldığı günden bu yana kendisine çok sayıda kişi tarafından hakaret edildiğini, hakkında linç kampanyası başlatıldığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmekle suçlandığını ifade etti.

Özdil, şöyle devam etti:

— Birincisi… Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket fiyatının yarısına bile alabilmen mümkün.

— İkincisi… Sponsor bulup noter çekilişiyle 1881 talihliye bedava dağıtabilirdik. Ben kendi payıma, Mustafa Kemal kitabının kapağına adımı bile koymadım. Mustafa Kemal'i neden herhangi bir şirketin promosyon malzemesi yapayım? Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik. Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil. Çağdaş kuvayi milliyenin yayınevi Kırmızı Kedi ve sahibi Haluk Hepkon, Türkiye tarihinin bugüne kadar görmediği bir maliyeti tek başına üstlendi. Üstelik risk üstlendi, çünkü, satıp sonradan parasını ödemek üzere üretilmedi, devasa maliyetin tamamı şimdiden ödendi. ★ Satılır veya satılmaz diye hesap etmedik, biz aldık. Bu kitap, sponsora değil, halkın kendisine emanet, halka ait.

- Üçüncüsü… Prestij kitaplara bir kaç örnek vereyim. Otomobil efsanesi Ferrari'nin kitabı var, 30 bin lira. Moda ikonu Valentino'nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira. Marilyn Monroe'yu anlatan kitap var, 6 bin lira. Osmanlı padişahı Üçüncü Selim tarafından saray mimarlığına atanan Antoine Ignace Melling'in gravürlerinden oluşan kitap var, sıkı durun, 70 bin lira! Piri Reis var, 2 bin 200 lira. Evliya Çelebi var, 2 bin lira. Mimar Sinan var, 3 bin lira. Bu kitap Sinan'ı istismar etmek için mi hazırlandı, yoksa Sinan'ı onurlandırmak için mi? Elbette onurlandırmak için hazırlandı. Kapadokya var, 4 bin 900 lira. Afrodisyas var, 5 bin 250 lira. Ephesos var, 5 bin 740 lira. İpek Yolu var, 7 bin lira. Anadolu Halıları var, 8 bin 400 lira. Şöyle bir incele, memleketle gurur duyarsın, öylesine muhteşem eserlerdir. Muhibbi Divanı var, 2 bin 400 lira. Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlıca'ya tercüme ettirilen Klaudios Ptolemaios var, coğrafya kitabı, 3 bin 500 lira. Osmanlı Sikkeleri var, 3 bin 870 lira. Osmanlı Sultanları var, 4 bin 900 lira. Osmanlı Tarihi var, 15 bin lira. Üçüncü Ahmet var mesela, 12 bin 500 lira.

— 2 bin 500 liraya kitap olur mu diyenlerin bunlardan haberi var mı? Ya da şöyle sormak lazım… Bize akıllarınca hakaret etmeye çalışanlar acaba kitap okuyor mu? Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?

Dördüncüsü… Mustafa Kemal kitabı üzerinden yapılan bağışları bilen biliyor. Elbette çalışmamızın karşılığında gelir elde edeceğiz ama, henüz ne benim, ne Haluk Hepkon'un cebine tek kuruş girmedi. Kitap çıkalı neredeyse dört ay oldu, henüz bir kuruş almadık. Ama söz verdiğimiz bağışların tamamı kuruşu kuruşuna ödendi. 1881 koleksiyon serisinin geliriyle de, Mustafa Kemal çocuk serisi finanse edilecek. Buradan elde edilecek imkanlarla Anadolu'daki özellikle köy ilkokullarına daha fazla fırsat yaratılacak, daha fazla çocuğumuzun Mustafa Kemal'le arkadaş olarak tanışması sağlanacak.

— Beşincisi… Bu prestij kitabına elbette sadece 1881 kişi sahip olacak ama, isteyen herkes görebilecek. Yarın sabah Kırmızı Kedi'nin merkezinde olacağım, saat 9'u 5 geçe 1881 adet kitaptan birini parasını ödeyerek satın alacağım. Yılmaz Özdil'e ait bu kitap, Kırmızı Kedi'nin Beşiktaş mağazasında özel korunaklı platforma yerleştirilecek, isteyen her yurttaş Kırmızı Kedi Beşiktaş mağazasına gelerek görebilecek.

— Altıncısı ve en önemlisi… Mustafa Kemal kitabı, karşı devrimcilerin karalama kampanyalarına rağmen, 1 milyon 500 bine koşuyor, tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan kitabı oldu, çıktığı günden beri tam 16 haftadır liste birincisi. Mustafa Kemal kitabının çocuk versiyonu, sadece 25 gün önce raflardaki yerini aldı, sadece 25 günde 2 milyona yaklaştı. Hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar, karalamaya çalışıyorlar, yalanlar söylüyorlar, iftiralar atıyorlar ama, durduramıyorlar. Çıldırıyorlar!