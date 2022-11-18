Kızını G20 Zirvesi’ne götüren Meloni: Hem başbakan hem anneyim

6 yaşındaki kızını G20 Zirvesi’ne götürmesi nedeniyle eleştirilen İtalya’nın ilk kadın Başbakanı Meloni “Ülke için çalışırken annelik de yapma hakkım var” dedi.

İtalya'nın ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni, 6 yaşındaki kızını Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne götürmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

G20 Zirvesi'ne katılan tek kadın lider olan Meloni, zirvede ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi isimlerle önemli görüşmeler yapmıştı.

İtalyan La Repubblica gazetesi, “Çocuk yetiştirme ve çalışma zamanları ayrı olmalı” diyerek kızını Endonezya'nın Bali Adası'na götüren Meloni'yi eleştirdi. La Stampa gazetesi de zirvenin küçük bir çocuk için uygun bir yer olmadığı yorumunu yaptı.

Aşırı sağcı görüşleri nedeniyle başbakanlık koltuğuna oturması tartışma yaratan Meloni ise, gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. Kızını istediği şekilde yetiştireceğini söyleyen 45 Meloni, “Aynı zamanda ülke için çalışırken annelik de yapma hakkım var” dedi.

Seçim kampanyasında aile değerlerine olan bağlılığını sık sık dile getiren Meloni, “Ben bir kadın, bir anne ve bir Hristiyan’ım” sloganını sık sık kullanmıştı.