KKTC Demokrasisi Avrupa-Akdeniz Demokrasileri Ekseninde İrdelendi

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde bütünleşme

ve demokratikleşme süreçleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Örneği”Raporunu Yayınladı

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve

YDÜ Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı ve YDE Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nur Köprülü

tarafından hazırlanan alan analiz raporuAvrupa-Akdeniz coğrafyasını kapsayan

ülkelerdeki demokratikleşme ve siyasal liberalleşme süreçlerini tarihsel ve sistematik bir

şekilde analiz ederek Kuzey Kıbrıs’ın bu süreçler içinde nerede ve nasıl konumlandığını

irdeliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Yakın Doğu Enstitüsü Raporları Serisinden çıkan ve

editörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, YDE Baş Danışmanı Ercan

Çitlioğlu ve Yakın Doğu Enstitüsü Projeler ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Mustafa

Çıraklı’nın yapmış olduğu rapor, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’na bağlı ülkelerin demokratikleşme

süreçleri ve demokrasi modelleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)

hukuki ve fiili konumlanışı konusunda bir modelleme çalışmasını teşkil ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre

YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü’nün hazırladığı rapor ilgili kurum kuruluşlara, sivil toplum

örgütlerine, kütüphanelere, Kıbrıs ve Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerine de gönderilecek.

Rapora Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün yakindoguenstitusu facebook –

sosyal medya adreslerinden vewww.yde.neu.edu.tr adresli web sayfasından da ulaşılabilecek.

Köprülü: KKTC Nevi Şahsına Münhasır, Farklılaştırılmış Bir Bütünleşme Örneği

AB’nin derinleşme politikaları kapsamında ortaya koyduğu demokrasi anlayışı ve Akdeniz

ülkelerinin siyasal liberalleşme pratiklerinin yerel ve bölgesel dinamikler ile analiz edildiğine

dikkat çeken Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nur Köprülü çalışmadaKıbrıs’ın

1 Mayıs 2004 tarihinde Birliğe tam üye olarak kabul edilmesinin ardından adanın kuzeyinde AB

müktesebatının askıya alınması sonrasında yaşanan önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Raporda detaylarıyla tartışıldığı üzere Kuzey Kıbrıs-AB ilişkilerinde gelinen aşamaya bağlı

olarak demokratikleşme yönünde ilerleme kaydedilip kaydedilemediği Kıbrıs sorununun devam

ettiği bir süreçte büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç Dr. Köprülü, “KKTC’deki

demokratikleşme modeli irdelendiğindeAB’ye üyelik süreci ve adanın kuzeyinin söz konusu

bütünleşmenin de jure olarak ‘dışında’kalması AB’yi Kıbrıs Türk Toplumunun Avrupalılaşması

noktasında farklılaştırılmış bir bütünleşme yolu ile yeni bir sürece doğru yönelttiğini söylemek

yanlış olmayacaktır. AB, bir yandan –özelde Maastricht ve Lizbon Anlaşmaları ile– derinleşme

politikaları kapsamında demokrasiyi ve şeffaf karar alma mekanizmaları ile kurumsallaşmayı

öncelikli bir konuma getirirken, genişleme politikalarını hayata geçirirken benzer normatif

fonksiyonu sarf edememiştir. Zira Kıbrıs sorunu çerçevesinden bakıldığında ada tümüyle AB

kurumları ile bütünleşememiş, hatta nevi şahsına münhasır bir konumlanışa sahip olduğu ifade

edilmektedir” dedi.

Koldaş: Avrupa-Akdeniz Ekseninde Demokratikleşme Ve Demokratikleşememe Süreçlerini

Sistematik Bir Şekilde Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirdik.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş raporla ilgili

yaptığı açıklamada Yakın Doğu Enstitüsü’nün aylık bazda çıkardığı araştırma raporlarının bir

yenisini kamuoyunun bilgi ve ilgisine sunduğunu belirtti. Raporun kuramsal derinliği ve güncel

bilgilere dayalı sistematik çözümlemeleriyle bölgedeki demokratikleşme süreçlerini

karşılaştırmalı olarak inceleyip Kuzey Kıbrıs’ı bu bağlamda değerlendirdiğini kaydeden Koldaş “

Avrupa Akdeniz bölgesinde demokrasi model ve süreçlerini etkileyen dinamiklere bakıldığında

bu bölgenin kuzeyi ve güneyi arasında siyasi düzlem, politik kültür ve demokratik değer

yaklaşım ve algıları açısından farklılıkların olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Bu bağlamda

kuzeyde çoğunluğunu Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinin oluşturmuş olduğu ülkelerle

güneydeki gerek sosyo-ekonomik gerekse kültürel ve siyasi açıdan farklı bir geçmişe sahip Orta

Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin demokratik model ve uygulama açısından farklı

konumlanışlara ve süreçlere işaret etmektedirler.1990’lı yılların ortasından itibaren Batı Avrupa

merkezli ve rehberlikli bir süreç halini alan bölge demokratikleşmesi ile ilgili geniş bir literatür

söz konusudur . Ülkeler bazında incelendiğinde bölgesel dinamik ve süreçlerin benzerliğine

rağmen demokratikleşme modellerinin yerel dinamik ve engelleri arasında farklılaşmaları

gözlemlemek mümkündür. Bu konuyla ilgili literatürde yaygın farklı demokratikleşme

yaklaşımlarından bahsedilebilir. Bu yaklaşımları göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı

analizler sonucu çıkan tablo içinde Kuzey Kıbrıs örneğini irdelemek demokratikleşme süreç ve

modellerinin yerel dinamiklerini ve bunların bölgesel ve uluslararası dinamiklerle olan

etkileşimini anlamak açısından da önemlidir.”dedi.