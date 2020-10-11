KKTC halkı bugün 11 adaylı yarışta cumhurbaşkanını seçecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için, bugün kurulan sandıklara gidecek seçmenlerle birlikte oy verecek 11 Cumhurbaşkanı adayı, 11 farklı seçim sandığında oy kullanacak. UBP adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta oy verecek. Tatar, oy kullanacağı sandığa saat 10.00’da gidecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Tufan Erhürman oyunu Gönyeli İlkokulu’nda kurulacak 65 numaralı sandıkta saat 10.00’da kullanacak. Yeniden Doğuş Partisi adayı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda 185 numaralı sandıkta saat 10.00’da oy verecek. Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı Fuat Çiner, oyunu kullanmak için saat 11.00’de Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu’ndaki 128 numaralı sandığa gidecek. Bağımsız adaylardan Arif Salih Kırdağ, Lefkoşa’da Mahkemeler binası salon 1’deki 124 numaralı sandıkta saat 10.30’da vatandaşlık görevini yapacak. Ahmet Boran, Haspolat İlkokulu’nda 121 numaralı sandıkta saat 15.00’te oy kullanacak. Mustafa Ulaş oyunu Alayköy İlkokulu’nda 5 numaralı sandıkta verecek. Ulaş, saat 09.00’da sandık başında olacak. Alpan Uz, Edremit’te Haseki Restoran’da 81 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy kullanacak. Kudret Özersay, oyunu 09.30’da Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 75 numaralı sandığa atacak. Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verecek. Serdar Denktaş ise oy kullanmak üzere 09.30’da Gönyeli Belediyesi’ndeki 68 numaralı sandıkta olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı Cumhurbaşkanı seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Seçimle birlikte Anayasa değişikliği için halkoylaması da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın yarışacağı seçimde, seçmen 7’si bağımsız toplam 11 aday arasından birini tercih edecek. Sandığa gidecek vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliği için tercihini belirtecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulasındaki sıraya göre; “Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi adayı Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı Fuat Çiner ve bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mustafa Ulaş, Alpan Uz, Kudret Özersay, Mustafa Akıncı ile Serdar Denktaş yarışacak. Seçim ve halkoylamasında, 198 bin 867 seçmen oy kullanabilecek. Seçmenler, ülke genelinde oluşturulan seçim merkezlerindeki 738 sandıkta oylarını verecek. Oy kullanma süreci saat 08.00’de başladı ve 18.00’de tamamlanacak. Sonuçların, saat 22.00’ye kadar açıklanmış olması hedefleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak. Bugün saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. Radyo ve televizyonlarda, bugün 19.00 ila 21.00 saatleri arasında, seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek; saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. Hayır oylarının fazla çıkması halinde değişiklikler uygulamaya giremeyecek. Pandemi önlemleri çerçevesinde bu seçimde, seçmen kartı dağıtılmadı.

Seçmenler, nerede oy kullanabileceğini www.mahkemeler.net ve www.ysk.mahkemeler.net adreslerinden, “nerede oy kullanacağım” uygulamasını kullanarak kimlik kartı numarası bilgilerini yazarak veya seçim kurullarının belirlediği telefonları arayarak öğrenebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında adayların isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine “evet” mührü vurularak tercih belirtilecek. Oyun geçerli sayılabilmesi için mührün sadece bir kez vurulması gerekiyor. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.