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KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret gerçekleştirdi.
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret gerçekleştirdi. COVID-19 pandemisi ve yeni akademik yıl hakkında gerçekleşen görüşme 27 Ağustos 2020 Perşembe günü, saat 11:00’de yapıldı.

Görüşme öncesi basın mensuplarına yapılan açıklamada Bakan Amcaoğlu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Hocanın, pandemi süresince alınan ve alınacak olan yeni tedbirler hakkında görüş alışverişi yapılacağını kaydetti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına da değinen Prof. Dr. Hocanın, geçen yıla göre DAÜ programlarına %26 daha fazla öğrencinin yerleştiğini belirtti. DAÜ olarak önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün tüm KKTC üniversiteleri arasında en fazla eşdeğer öğrencinin yerleştiği üniversite olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Hocanın, yerleştirmeler sonucunda DAÜ’ye düşen görevin, gerekli önlemleri alarak öğrencilerin kayıt yapmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının en öncelikli konu olduğunu vurguladı.

 

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise konuşmasında son gelişmeler doğrultusunda neler yapılması gerektiği ve alınması gereken önlemler konusunda görüşmek üzere bir araya gelindiğini dile getirdi. Bakan Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı olarak bu sürenin başından itibaren koymuş oldukları desteğin devam edeceğini kaydetti.

 

KKTC ekonomisi için turizm sektörü ve yükseköğretim alanının önemine dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, bu sektörlerin hayatta kalması adına adımlar atıldığını dile getirdi. Bakan Amcaoğlu ayrıca pandemi süreci döneminde DAÜ yönetiminin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan dolayı da teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Basın mensuplarına yapılan açıklamaların ardından Prof. Dr. Aykut Hocanın günün anısına Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na anı tabağı takdiminde bulundu.

 

Ziyarette KKTC Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ VYK Üyeleri Ersun Kutup, Halil İ. Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Serhan Şensoy ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

 

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