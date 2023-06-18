KKTC’de bir ilk: Karayılanı öldüren vatandaşa cezai işlem uygulandı

Ülkede koruma altında olan karayılanı öldüren bir vatandaş hakkında, Çevre Yasası kapsamında polise yapılan şikâyet üzerine "ilk kez" cezai işlem uygulandı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün karayılanı katleden bir vatandaşa yasal cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, bu olayın bir milat niteliği taşıdığına vurgu yapılarak, “Çevre Koruma Dairesi, ülkemizde koruma altında olan karayılanı katleden vatandaş hakkında polis nezdinde şikayetçi olarak cezai işlem uygulanmasını sağladı” denildi.

Bu olayın 2012 yılında yürürlüğe giren Çevre Yasası altında yılan öldürmekten uygulanan ilk cezai işlem olarak tarihe geçtiği belirtilirken, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde bulunan tüm yılanlar Çevre Yasası ve altında bulunan tüzükler nezdinde koruma altındadır ve kasti olarak öldürülmesi ve zarar verilmesi suçtur.

Bu olayda 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı arayan kişilere telefonda her türlü açıklama, ikaz ve telkin yapılmasına rağmen, ayrıca ekiplerimiz 15 dakika içinde olay yerine varmış olmalarına rağmen karayılan orada bulunan bir kişi tarafından cahilce katledilmişti.

Taşkent Doğa Parkı ekiplerinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikayetçi olmaları üzerine polis çavuşu Mustafa Özmüezzin öncülüğünde polis ekipleri olay yerine gelerek konuyla yakından ilgilenmişler ve suçluyu tespit etmişlerdir. Tüm polis ekiplerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ederiz.

Suçlunun tespit edilmesinin ardından Çevre Koruma Dairesi de yetkili kurum olarak konuya müdahil olmuş ve Polis'e gelerek suçlu hakkında devlet adına şikayetçi olmuşlardır. Çevre Koruma Dairesi'ne de ülkemizin yaban hayvanlarını korumada ve yasaları uygulamada gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz.

Bu yaşananların ardından söz konusu yaban hayat teröristine Çevre Yasası nezdinde yasal cezai işlem uygulanmıştır. Devamının gelmesi dileğiyle emeği geçen herkese tekrardan teşekkürler...”