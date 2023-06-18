  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

KKTC’de bir ilk: Karayılanı öldüren vatandaşa cezai işlem uygulandı

» »
Ülkede koruma altında olan karayılanı öldüren bir vatandaş hakkında, Çevre Yasası kapsamında polise yapılan şikâyet üzerine "ilk kez" cezai işlem uygulandı.
KKTC’de bir ilk: Karayılanı öldüren vatandaşa cezai işlem uygulandı

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün karayılanı katleden bir vatandaşa yasal cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, bu olayın bir milat niteliği taşıdığına vurgu yapılarak, “Çevre Koruma Dairesi, ülkemizde koruma altında olan karayılanı katleden vatandaş hakkında polis nezdinde şikayetçi olarak cezai işlem uygulanmasını sağladı” denildi.

Bu olayın 2012 yılında yürürlüğe giren Çevre Yasası altında yılan öldürmekten uygulanan ilk cezai işlem olarak tarihe geçtiği belirtilirken, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde bulunan tüm yılanlar Çevre Yasası ve altında bulunan tüzükler nezdinde koruma altındadır ve kasti olarak öldürülmesi ve zarar verilmesi suçtur.

Bu olayda 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı arayan kişilere telefonda her türlü açıklama, ikaz ve telkin yapılmasına rağmen, ayrıca ekiplerimiz 15 dakika içinde olay yerine varmış olmalarına rağmen karayılan orada bulunan bir kişi tarafından cahilce katledilmişti.

Taşkent Doğa Parkı ekiplerinin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikayetçi olmaları üzerine polis çavuşu Mustafa Özmüezzin öncülüğünde polis ekipleri olay yerine gelerek konuyla yakından ilgilenmişler ve suçluyu tespit etmişlerdir. Tüm polis ekiplerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ederiz.

Suçlunun tespit edilmesinin ardından Çevre Koruma Dairesi de yetkili kurum olarak konuya müdahil olmuş ve Polis'e gelerek suçlu hakkında devlet adına şikayetçi olmuşlardır. Çevre Koruma Dairesi'ne de ülkemizin yaban hayvanlarını korumada ve yasaları uygulamada gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz.

Bu yaşananların ardından söz konusu yaban hayat teröristine Çevre Yasası nezdinde yasal cezai işlem uygulanmıştır. Devamının gelmesi dileğiyle emeği geçen herkese tekrardan teşekkürler...”

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantı projesi "teknik olarak hazır"18 Haziran 2023 Pazar 10:32
  • KTSYD 40. yılında Ata’nın huzurunda18 Haziran 2023 Pazar 10:25
  • Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu18 Haziran 2023 Pazar 10:21
  • Yeşilköy - Erenköy Anayolu'nda kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti18 Haziran 2023 Pazar 10:15
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy Kimliksizlerin Eylemine Katıldı18 Haziran 2023 Pazar 10:08
  • Lefkoşa’da karşı şeride geçen araç otobüsle çarpıştı, 7 kişi yaralandı17 Haziran 2023 Cumartesi 20:40
  • Üstel duyurdu: Yakında kamu çalışanlarına bir müjdemiz olacak17 Haziran 2023 Cumartesi 20:37
  • Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ Mezuniyet Töreni’ne katıldı17 Haziran 2023 Cumartesi 13:57
  • Arıklı açıkladı.. Yeni Havalimanı'nda Polis ve Gümrük için yer yapmayı unutmuşlar...17 Haziran 2023 Cumartesi 12:30
  • Kayıp Şahıslar Bulundu17 Haziran 2023 Cumartesi 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti