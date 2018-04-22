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“KKTC'de Sinema'nın Sektörleşme Sorunsalı: Somut Çözüm Önerileri”

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden “Medya Ve Sinema Sempozyumu” 3. Paneli...
“KKTC'de Sinema'nın Sektörleşme Sorunsalı: Somut Çözüm Önerileri”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel Onursal Başkanlığında, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, “KKTC Medya ve Sinema Sempozyumu” nun üçüncü paneli olan “KKTC'de Sinema ve Teşvik  Sorunları: Somut Çözüm Önerileri” konulu panel gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,  Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap  Başkanlığında düzenlenen panellerden, Doç. Dr. Fevzi Kasap ve YDÜ İletişim Fakültesi Öğr. Görv. Ayhan Dolunay’ın koordine ettiği “Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” ve YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik ile YDÜ FM Müdürü ve YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Dursun Kasımoğlu’nun koordine ettiği, “KKTC’de Yazılı, Görsel ve Yeni Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri” geçtiğimiz yıl düzenlenirken; YDÜ İletişim Fakültesi’nde, serinin 3. paneli olan,  “KKTC'de Sinema ve Teşvik  Sorunları: Somut Çözüm Önerileri”, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğr. Görv. Ayhan Dolunay ve YDÜ TV Müdürü ve YDÜ İletişim Fakültesi Öğrv. Gör. Zeyde Yalıner Örek koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Önemli Panelistler; Geniş İzleyici Grubu
“KKTC'de Sinema ve Teşvik  Sorunları: Somut Çözüm Önerileri” temasıyla düzenlenen panel,  KKTC Milli Eğitim ve Kültür  Bakanı Cemal Özyiğit, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, YDÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Doç. Dr. Mustafa Kurt, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, diğer fakültelerin Dekanları, Bölüm Başkanları, Öğretim Elemanları, medya sektörü ve sinema alanından konuklar, öğrenciler ve sanatsal aktivitelerin desteklenmesi ülküsünü paylaşan geniş izleyici grubunun katılımı ile gerçekleşti. 
Panelin açılış konuşması, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından yapılırken; moderatörlüğü, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Güneyli üstlendi. Panelin ilk oturumunda, Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi Üyesi Milletvekili Dr. Hasan Topal ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok panelist olarak yer alırken; ikinci oturumda, Yönetmen Cemal Yıldırım, Yönetmen Ömer Evre ve Yönetmen Vasvi Çiftçioğlu panelist olarak yer aldı. 

Bakan Cemal Özyiğit: “Sinema, 1950’li Yıllarda Kıbrıs Türkü’nü Birarada Tutmak İçin Önemli Etken Oldu”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Sinemanın, 1950’li yıllarda ülkeye geldiğini ve Kıbrıs Türkü’nü birarada tutmak için önemli etken olduğunu dile getirerek; 1960’lı yılların çatışmaların yaşandığı zor yıllar olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin dar alana sıkışarak birbirine tutunduğunu ve bu toprakları vatan yaptığını kaydetti. 
Kendi yaşantısından örnekler veren Özyiğit, köylerinde kulüpte bir televizyon olduğunu ve 15 günde veya ayda bir gösterilen filmi, “büyük bir zevkle izlemek için” tüm köylünün toplandığını anlattı. 
Şimdilerde sinema filmlerinde veya çeşitli dizilerde rol alan Kıbrıslı çok iyi oyuncuların bulunduğunu dile getiren Özyiğit, bakanlık olarak kendilerine düşen görevin ise bu tür çalışmalara, bu yolda yürüyen farklı sanat dallarında kendini göstermeye çalışan ve ülkenin tanıtımı açısından da son derece önemli katkılar koyan kişilere destek olmak olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Fevzi Kasap; “Ülkede Film Çekmek İsteyen Genç Sinemacılar Teşvik Ve Sponsorluk Sorunları Yaşıyorlar”
İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ise, film ve sinema kültürünün adaya geliş süreci hakkında bilgi vererek, sinemanın insan kültürüne yansımasının önemini anlattı. Kasap, ülkede film çekmek isteyen genç sinemacıların teşvik ve sponsorluk sorunları yaşadıklarını belirterek bu sorunların çözümünün yasal düzenlemlerden geçtiğini belirtti. Sinemanın uluslararası kültür oluşumu ve algı yönetimi açısından da en etkili sanat dalı olduğunu belirten Kasap, bu nedenle ülkemizde de sinemaya hak ettiği değeri vermek zorunda olduğumuzu vurguladı.

Panelistler Sinemanın Desteklenmesi Gerektiği Vurguladılar

Panelde konuşmacı olarak yer alan yönetmenler ise sinemanın pahalı bir alan olmasından dolayı ekonomik açıdan zorlandıklarına vurgu yaparak yardımlaşma ile film çekebildiklerini belirttiler. Panelistler, sinema yapmak isteyenlerin kamu kuruluşları tarafından teşvik edilmesi gerektiğini ve özel sektörün de sinemacıları desteklemesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladılar.

Doç. Dr. Fevzi Kasap, Panel Sonuçları Bakanlığa İletilecektir
Medya ve Sinema Sempozyumu  Başkanı ve panel koordinatörlerinden Doç. Dr. Kasap, oturumlarda yer alan panelistlerin konuşma metinlerinin ve oluşan tartışma ortamının bilimsel rapor haline getirilerek, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na sunulacağını ifade ederken; panelistlere, konuklara ve izleyicilere, sinemanın sektörleşmesi sürecinde yaratılan bu değerli tartışma ortamı için teşekkürlerini sundu. Panel; İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci ve Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından  panelistlere teşekkür belgelerinin  takdimi ile son buldu.

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