  • BIST 6.365,00
  • Altın 1711.275
  • Dolar 26.9151
  • Euro 30.2057
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

KKTF tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası başlıyor

» »
KKTF tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası Noyanlar Cup 22-23 Temmuz’da başlayacak.
KKTF tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenecek sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası Noyanlar Cup, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde İskele Long Beach’de gerçekleşecek.

Noyanlar Group Of Companies ana sponsorluğunda toplamda 58 takımın mücadele edeceği turnuvada, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.

Para ödüllü turnuvada iki gün boyunca çekişmeli ve zevkli mücadeleler spor severleri bekleyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahiner: Hükümetin tek derdi halkın cebinden aldığı parayı AKSA’nın kasasına koymak11 Temmuz 2023 Salı 16:11
  • Yetkili Savcı izinde… Dava 18 Temmuz’a ertelendi...11 Temmuz 2023 Salı 16:09
  • İskele’de iş kazası: 44 yaşındaki Akbar Ali yaralandı11 Temmuz 2023 Salı 14:37
  • Topçuköy'de av tüfeği ile havaya ateş açan şahıslar tutuklandı10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:54
  • Av tüfeğiyle havaya ateş açtılar10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:58
  • İskele Polis Müdürlüğü'nün telefon hattı devre dışı04 Temmuz 2023 Salı 22:23
  • Bina Açma ve Hırsızlık!03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:28
  • Karpaz'da köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı takla attı!25 Haziran 2023 Pazar 10:01
  • Bağımsızlık Yolu, İskele’deydi24 Haziran 2023 Cumartesi 08:34
  • İEZB Olağan Genel Kurulu yapıldı23 Haziran 2023 Cuma 17:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti