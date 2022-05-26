‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ün yazarı kocasını öldürmekten suçlu bulundu

ABD’de ‘Kocanınızı Nasıl Öldürürsünüz’ isimli denemenin yazarı kadın kocasını öldürmekten suçlu bulunudu.

Fotoğraf: The Oregonian

Portland şehrindeki görülen mahkemede jüri, Nancy Crampton Brophy’yi (71) ikinci derece cinayetten (tasarlamadan) suçlu bulduğunu açıkladı.

Crampton Brophy 2 Haziran 2018’de eşi Daniel Brophy’yi (63) tabancayla öldürmüştü.

Öldürülen Brophy Oregon Mutfak Enstitüsü’nde şef olarak çalışıyordu.

Guardian’ın aktardığına göre Multnomah bölge mahkemesindeki duruşmada kararın açıklanmasının ardından Crampton Brophy herhangi bir tepki göstermedi. Avukatlarından Lisa Maxfield karara itiraz edeceklerini belirtti.

Savcı Crampton Brophy’nin cinayet motivasyonlarının finansal sorunları ve hayat sigortası olduğunu ifade etti.

Brophy ise kocasını öldürmek için hiçbir nedeni olmadığını savunarak finansal sorunlarının emeklilik birikimlerinin bir kısmıyla büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi.

Kocasının öldürüldüğü silahla aynı modelde silahı olduğu belirtilen Brophy’nin eşinin çalıştığı enstitünün yakınlarından arabayla geçtiğine dair güvenlik kamerası kayıtları delil olarak sunuldu.

Polis cinayet silahını hala bulamadı.

Savunma avukatları yazar olan Crampton Brophy’nin silahı kitaplarında ilham vermesi için kullandığını öne sürerek eşi Brohpy’yi başkasının öldürmüş olabileceğini iddia etti.

Crampton Brophy’s ‘nasıl yapılır’ temalı denemeleri cinayet işleyip yakalanmamanın çeşitli yollarını detaylı şekilde anlatıyor.

Bölge yargıcı Christopher Ramras, denemenin 2011’de yayınlandığını belirterek davanın dışında tuttu. Ancak savcı, Crampton Brophy’nin kürsüye çıkmasından sonra isim vermeden denemeye göndermede bulundu.

Eylül 2018’den bu yana tutuklu olan Crampton Brophy’nin cezası 13 Haziran’da belli olacak.