KÖDER belgeseli ile Jale Derviş okuluna geri dönüyor

Öğretmenlerin öğretmeni olarak anılan piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş’in belgeseli LTL’de hem öğrenciler hem de yetiştirdiği değerli insanların katılımıyla gösterilecek

KÖDER (Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği) tarafından Önder Alışveriş Merkezleri sponsorluğunda hazırlanan hayatımıza değer katan kadınlarımızla ilgili yapım serisinin 20. Belgeseli olan ülkemizin sanat alanındaki en değerli kişilerden piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş Belgeseli, 5 Mart 2024 Salı günü saat 09:30’da Lefkoşa Türk Lisesi Konferans Salonu’nda gösterilecek.

Belgeselin galası Önder Alışveriş Merkezleri, LTL yönetimi ile KÖDER işbirliğinde gerçekleşecek. Film gösteriminin yanısıra çeşitli konuşmaların da yapılacağı etkinlikte okul öğrencilerinin yanı sıra Viktorya Kız Lisesi olarak başlayarak daha sonra Lefkoşa Türk Kız Lisesi adını alan ve günümüzde Lefkoşa Türk Lisesi olarak anılan LTL ‘de icra ettiği uzun öğretmenlik yaşamında yetiştirdiği önemli değerler, koro çalışmalarına yönlendirdiği ruhu müzik aşkı ile dolu kişiler ve ailesinden üyeler de hazır bulunacak.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, derneğin 20.belgeselinin müzikal çalışmaları ve yetiştirdiği değerlerle ülkedeki çok değerli bir kadın sanatçı kişiliği anlattığını belirterek tüm sanatseverleri Jale Derviş Belgeseli’ne davet etti.

Jale Derviş’in hep müzikle iç içe olan çocukluğu, gençliği, piyano eğitimi için gittiği İngiltere’deki anıları,Victoria Kız Lisesi’ndeki (Daha sonra Lefkoşa Türk Kız Lisesi adını aldı ve günümüzde Lefkoşa Türk Lisesi’ne dönüştü) öğretmenlik yaşamı ve 1950’lerde Lâkadamya Radyosu’ndan başlayarak Bayrak Radyosu’nda canlı müzik programlarına uzanan, Kamran Aziz ile birlikte Klasik Batı Müziğinin ülkemizde yayılmasında başı çeken öncü ve değerli çalışmaları ailesi, arkadaşları, bugün toplumda önemli yerlere gelmiş öğrencileri ve araştırmacı yazarlar tarafından belgeselde anlatılırken öğretmenlerin öğretmeni olarak anılan piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş’in yaşamı bu belgesel ile gelecek kuşaklara taşınacak.