Köder'den “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1” Kitabı Tanıtımı Etkinliği

24 Ağustos, Çarşamba günü Samanbahçe’de tanıtımı yapılacak olan kitap;farklı çalışma alanlarında uğraş vermiş 41 ismi içeriyor. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak,kimlk değerlerimize sahip çıkan, değişik alanlarda önderlik yapan, ailesini-ülkesini koruyan öncü kadınlarımızı,genç kuşaklara tanıtmak, gençlerimizin bilinçlendirilmesine yardımcı olmak için yola çıkan KÖDER, belgesel çekimleri devam ederken, kitap çalışmalarını da sürdürmüş ve Limasol Sigorta katkıları ile ilk basılı yayınını gerçekleştirmiştir. 24 Ağustos’ta tanıtımı yapılacak olan eserde, farklı alanlarda uğraş veren yer almaktadır. Doğum yılları 1903 ile 1958 yılları arasında olan,çoğunluğu 1920’li ve 30’lu senelerde dünyaya gelen bu isimler arasında pek çok kişinin hayatına dokunan öğretmenler-sağlık çalışanları,yeminli mücahidelerle, esirleri,yaralıları kurtaran fedailer, yurtdışında eğitm gören, dünya çapında ün yapmış bilim insanları ve sanatkârlar,ileri yaşlarda okuma-yazma öğrenip kendi çocuklarına yüksek öğrenim yaptıran veya tedavileri için okul açan anneler ile bu toprakları vatan bilip katkı koyan yabancı isimler vb. örnekleri sunulmaktadır.

Limasol Sigorta katkıları ile hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1” kitabı 200 sayfadan oluşmakta,geçmişe ait objeler içermektedir. Bu çalışmalar yapılırken,kitapta yer alan isimlerin ailelerinden, meslektaşlarından, yakınlarından yararlanılmış ve zor durumlarda ise bir KÖDER üyesi bu görevi üstlenerek kişinin tanıtımını hazırlamıştır.

Geliniz,böyle anlamlı bir mekenda,böyle anlamlı bir kitap çalışmasını KÖDER ile birlikte ÖLÜMSÜZLEŞTİRELİM.

Yer: İş Kadınları Derneği önü meydanı/SAMANBAHÇE

Tarih: 24 Ağustos 2022,Çarşamba

Saat : 19.00