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Koltukaltı koklama çalışması: Erkekler en doğurgan kadının kokusunu beğeniyor

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Doğal vücut kokusunun cinsel çekicilikle ilgili bağını araştıran çalışmada, 57 erkek koltukaltı kokularını derecelendirdi.
Koltukaltı koklama çalışması: Erkekler en doğurgan kadının kokusunu beğeniyor

İsviçre Bern Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, kadınlarda vücut kokusunun üreme hormonları düzeyleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın göre erkekler, bu hormonların en yüksek düzeyde olduğu kadınların vücut kokusunu çekici buluyorlar.

Çekiciliğe ilişkin evrimsel teoriler, erkeklerin yüksek doğurganlık ve üreme sağlığı belirtileri gösteren kadınları tercih ettiklerini, bu durumun ilgili hormonların düzeyiyle bağlantılı olduğunu ileri sürüyor.

Kadınlarda östradiol ve progesteron gibi hormonların yüz ve vücut çekiciliğiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Örneğin bu iki maddenin yüksek seviyeleri, erkeklerin daha çok tercih ettiği ileri sürülen daha kıvrımlı bel ve büyük göğüslerin etkenleri arasında.

57 ERKEK KOLTUKALTI KOKULARINI DERECELENDİRDİ

Bern Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan çalışmada ilk kez vücut kokusu söz konusu olduğunda benzer bir durumun söz konusu olup olmadığına bakıldı.

Ekip, bazı kadınların genel olarak erkekler için daha çekici kokup kokmadıklarını veya koku tercihinin basitçe bir bireysel beğeni meselesi olup olmadığını ve üreme hormonlarının düzeylerinin koku çekiciliğini açıklayıp açıklamayacağını öğrenmek için kadınların vücut kokularındaki farklılıkları araştırdı.

 

Araştırmacılar, 57 erkek katılımcıdan, üreme çağındaki 28 farklı kadının koltuk altından alınan örnekleri koklamasını istedi.

Numuneler, menstruasyon döngüsünün koku cazibesi üzerindeki etkilerini kontrol etmek üzere, kadınların gebe kalabilecekleri en üst düzey doğurganlık dönemlerinde alındı.

Katılımcı erkeklerin tıpkı fiziksel beğenide olduğu gibi doğurganlık düzeyi yüksek kadınların kokularını çekici buldukları tespit edildi.

KOKU — ÇEKİCİLİK İLİŞKİSİ NET DEĞİL

Araştırmacılar bu türden bir net olmayan bağlantı bulunsa da seks partnerinin seçilimin bilinçli aşamaların dahil olmasıyla birlikte daha karmaşık bir süreç olduğuna dikkat çekiyorlar.

Üstelik bazı hipotezlere göre iki kişi, iyi bir genetik eşleşme olması durumunda birbirlerinin kokularını çekici buluyorlar.

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