  • BIST 118.618
  • Altın 162,686
  • Dolar 3,7815
  • Euro 4,6637
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Koral'a ait aracı kundakladılar!

» »
Koral'a ait aracı kundakladılar!
Benzin deposunu ateşe verdiler...

25.02.2018 tarihinde, saat 21:15 sıralarında, Lapta'da Şht İbrahim Nidai Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mahşen KORAL’a ait KC 064 plakalı salon aracın benzin kapağı meçhul şahıs/lar tarafından açıldıktan sonra, benzin deposu ağzına sıkıştırılan bez parçası ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.

Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın sol arka kapısı, sol arka çamurluk, bagaj kapısı ve sol arka sinyalleri kısmen yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • O inşaat yine durduruldu, ve çifte ceza kesildi...21 Şubat 2018 Çarşamba 12:13
  • Çalışmaları durdurulan büyük inşaat firmaları kurallara uymuyor20 Şubat 2018 Salı 14:15
  • "Girne’de artık normal yağışlar bile sele sebep oluyor!"18 Şubat 2018 Pazar 16:52
  • Girne’de evin önünde park halinde bulunan minibüsü çaldılar17 Şubat 2018 Cumartesi 17:54
  • Girne dağ yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 2-3 metreye kadar düştü17 Şubat 2018 Cumartesi 17:16
  • Girne'de "ev açma ve kasti hasar"17 Şubat 2018 Cumartesi 12:05
  • Girne'de ağaç katliamı16 Şubat 2018 Cuma 11:03
  • Girne Belediyesi’nin yarıyıl şenliği “Ritim Atölyesi”yle sona erdi15 Şubat 2018 Perşembe 17:42
  • Çeler: “Sevgi herkes için gerekli”14 Şubat 2018 Çarşamba 16:47
  • Girne Belediyesi tarafından PGM’ye araç hibe edildi14 Şubat 2018 Çarşamba 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti