Koral'a ait aracı kundakladılar!

25.02.2018 tarihinde, saat 21:15 sıralarında, Lapta'da Şht İbrahim Nidai Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mahşen KORAL’a ait KC 064 plakalı salon aracın benzin kapağı meçhul şahıs/lar tarafından açıldıktan sonra, benzin deposu ağzına sıkıştırılan bez parçası ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.
Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın sol arka kapısı, sol arka çamurluk, bagaj kapısı ve sol arka sinyalleri kısmen yanarak zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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