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Korkunç İstismar Raporu: Papa 16’ncı Benedict Sessiz Kaldı

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Almanya’da kiliselerdeki cinsel istismarlara ilişkin yayınlanan bir raporda, eski Papa 16'ncı Benedict’in Münih Başpiskoposluğu'nda görevli olduğu dönemde 4 cinsel istismar olayından haberdar olduğu halde sessiz kaldığı ifade edildi.
Korkunç İstismar Raporu: Papa 16’ncı Benedict Sessiz Kaldı

Almanya'da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu'ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporu açıkladı. Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict'in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Hukuk firmasından avukat Martin Pusch yaptığı açıklamada, “Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2'si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar” dedi. Benedict'in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, “O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da, belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor” diye konuştu.

“VATİKAN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELGEYİ İNCELEYECEK”

Vatikan ise raporun tamamı yayımlanmadan önce açıklama yapılmayacağını belirtti. Açıklamada, “Vatikan içeriği şu anda bilinmeyen belgeye gereken özenin gösterilmesi gerektiğini düşünüyor. Vatikan önümüzdeki günlerde belgeyi dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde inceleyecek” ifadeleri kullanıldı. Din adamları tarafından çocuklara karşı işlenen istismar suçlarının utanç ve pişmanlık verici olduğu belirtilen açıklamada, Vatikan'ın küçükleri koruma ve onlar için güvenli ortam sağlama çabalarına devam edeceği kaydedildi.

Eski Papa 16’ncı Benedict, taciz olaylarından haberdar olduğuna ve olayların üstünü kapatmaya çalıştığına ilişkin iddiaları defalarca reddetmişti.

Şuanda 94 yaşında olan Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu.

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