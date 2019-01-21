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Korkunç olay! 4 futbolcuya sahada yıldırım çarptı

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Burundi’de, bir futbol maçı sırasında yıldırım düşmesi sonucu 4 oyuncunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Korkunç olay! 4 futbolcuya sahada yıldırım çarptı

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en fazla nüfusa sahip Bujumbura kentinin 120 kilometre kuzeyinde yer alan Ngozi’deki futbol karşılaşmasında sahaya yıldırım düştü. Sahadaki futbolculardan altısına yıldırım isabet etti. Bu oyunculardan ikisi olay yerinde, ikisi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

2 FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan 2 futbolcunun tedavisi ise sürüyor. Burundi’de yağmur sezonunda fırtına ve şiddetli yağışlar her yıl doğal afetlere yol açıyor. Sosyal İşler Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl afetlerden 60 bin aile etkilendi.

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