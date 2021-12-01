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Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı

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ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek topladığı koronavirüs yardım paraları ile kendisine Lamborghini araç dahil lüks alımlar yapan bir kişiye, 9 yıl hapis cezası verildi.
Koronavirüs yardım paralarıyla kendisine Lamborghini aldı

ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek topladığı koronavirüs yardım paraları ile kendisine Lamborghini araç dahil lüks alımlar yapan bir kişiye, 9 yıl hapis cezası verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price’ın COVID-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.

Lee’nin COVID-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1.6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.

Mahkeme belgelerine göre Price, başvurularda belgeler sunulmadan önce ölen bir kişinin adını kullandı.

 

Fotoğraf: Houston Polis Departmanı

Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Lee’nin çektiği 1.6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

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