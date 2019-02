Kostümü sosyal medyada olay olan Stepanova: Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir

Ivan Bukin’in partnerliğini yaptığı Stepanova, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen gala gösterisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. İkili, gösteride ünlü Rus şarkıcı Alla Pugaçeva’nın romantik bir parçası eşliğinde dans etti.

Ancak hayranlarının ilgisini çeken bu romantik dans değil, Stepanova’nın vücudunu tamamen kaplayan ve planlandığından biraz fazla iç gösteren kıyafeti oldu.

Stepanova’nın bu çekici kostümü, sosyal medyada tansiyonları yükseltti. Hatta kimi kullanıcılar, adeta yarı çıplak dans ediyor gibi göründüğünü öne sürdü.

#eurofigure #eurofigure2019 Stepanova & Bukin during the gala exhibition at Minks pic.twitter.com/u39m3RqJmg