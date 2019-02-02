  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Kostümü sosyal medyada olay olan Stepanova: Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir

»
Rus artistik patinajcı Aleksandra Sepanova, Avrupa turnuvasında sergilediği son performansta giydiği siyah kostümün sosyal medyada olay olmasının ardından “Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir” açıklamasını yaptı.
Kostümü sosyal medyada olay olan Stepanova: Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir

Ivan Bukin’in partnerliğini yaptığı Stepanova, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen gala gösterisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. İkili, gösteride ünlü Rus şarkıcı Alla Pugaçeva’nın romantik bir parçası eşliğinde dans etti.

 

Ancak hayranlarının ilgisini çeken bu romantik dans değil, Stepanova’nın vücudunu tamamen kaplayan ve planlandığından biraz fazla iç gösteren kıyafeti oldu.

Stepanova’nın bu çekici kostümü, sosyal medyada tansiyonları yükseltti. Hatta kimi kullanıcılar, adeta yarı çıplak dans ediyor gibi göründüğünü öne sürdü.

#eurofigure #eurofigure2019 Stepanova & Bukin during the gala exhibition at Minks pic.twitter.com/u39m3RqJmg

— rouk (@roukq) January 27, 2019

BUKİN: KOSTÜMÜN SEKSİ, EROTİK, BİRAZ DA KIŞKIRTICI OLMASINI İSTEDİĞİMİZ DOĞRU

Sovetsky Sport’a yaptığı açıklamada Bukin, “Bu kostümün seksi, erotik ve biraz da kışkırtıcı olmasını istediğimiz doğru” dedi.

STEPANOVA: KOSTÜMÜN SPOT IŞIKLARININ ALTINDA NASIL GÖRÜNECEĞİNİ KESTİREMİYORUZ

23 yaşındaki Stepanova ise, “Umuyorum ki kıyafetim fazla uygunsuz durmuyordu. Daha sonra gösterimizin kayıtlarını da inceleyeceğim. Tahmin edersiniz ki, kostümlerimizin buz pistindeki spot ışıkları altında nasıl görüneceğini önceden kestiremiyoruz. Yalnızca normal ışık altında görüyoruz. Belki kostüm üzerinde birkaç değişiklik yapabiliriz. Ancak gayet güzel göründüğünde karar kılarsak da, hiçbir değişiklik yapmayız” diye ekledi.

Avrupa turnuvasının şampiyonu Fransız artistik patinajcılar Gabriella Papadakis ve Guillaume Cizeron oldu. Stepanova ve Burkin ise hemen onların arkasından gelerek, gümüş madalya almaya hak kazandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı02 Şubat 2019 Cumartesi 12:43
  • Tavuk döner yerken bunlara dikkat!01 Şubat 2019 Cuma 19:52
  • "Cinsiyet eşitliği" ödüllerinin tamamı erkeklere verildi01 Şubat 2019 Cuma 19:37
  • Antarktika'da keşfedilen devasa çukur; hızla büyüyor!01 Şubat 2019 Cuma 18:48
  • Antarktika'da devasa çukur keşfedildi01 Şubat 2019 Cuma 18:10
  • Cep telefonuyla kitap yazan mülteci, Avustralya’nın en prestijli edebiyat ödülünü kazandı01 Şubat 2019 Cuma 18:00
  • Dünya hicap günü: Kadınlar başörtüsü takmalı mı ?01 Şubat 2019 Cuma 17:57
  • Fas'ta 18 aylık bir bebek, dünya başkentlerini ezbere saydı: İsrail için bakın ne dedi? (video)01 Şubat 2019 Cuma 17:28
  • Yarı çıplak kadın mastürbasyon yaparken ‘yakalandı’, gözaltındayken bile durmadı01 Şubat 2019 Cuma 16:47
  • Cem Karaca'nın oğlundan sansür tepkisi: Sizler harbiden gerizekalısınız01 Şubat 2019 Cuma 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti