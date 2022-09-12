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Kral 3. Charles İngiliz Parlamentosunda ilk konuşmasını yaptı

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen hafta vefat etmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, İngiliz Parlamentosuna hitap etti.
Kral 3. Charles İngiliz Parlamentosunda ilk konuşmasını yaptı

Kral 3. Charles, krallığın yeni hükümdarı olarak İngiliz Parlamentosuna ilk ziyaretini eşi Camilla'nın katılımıyla gerçekleştirdi.

Kral konuşmasında, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in herkesin hayatında büyük anlam ifade ettiğini belirterek, Shakespeare'in bir önceki Kraliçe Elizabeth (Kraliçe 1. Elizabeht) için "yaşayan tüm Prensler için bir modeldi" şeklindeki ifadesine atıfta bulundu.

Annesi ile ilişkili anıların, ülke demokrasisini "canlı ve nefes alma aracı" olarak muhafaza eden İngiliz Parlamentosunun her yerinde olduğunu söyleyen Kral, "Majesteleri değerli ulusumuzun kalbinde yatan anayasal yönetim ilkelerini koruyarak ülkesine ve halkına hizmet etmeye kendini adamıştı." dedi.

Kral 3. Charles, "(Kraliçe 2. Elizabeth) Tanrı'nın yardımıyla ve sizin tavsiyelerinizle özverili özel bir görev örneği oluşturdu. Ben de bunu sadık bir şekilde takip etmeye karar verdim." diye konuştu.

Kralın konuşmasının ardından parlamentodaki tören İngiliz ulusal marşının çalınmasıyla tamamlandı.

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