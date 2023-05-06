Kral Charles'ın taç giyme töreni başladı

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreninde Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giyecek.

Kral Charles'ın taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyor.

Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek.

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu.

70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.

Kral Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme törenine katılacak olan davetliler kiliseye girmeye başladı.

İngilitere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törenine katılan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı.

Tarihi kilisede tören öncesi Sir John Eliot yönetiminde müzikal performans verildi.

Kral Charles'ın 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olacağı törene dini liderler katıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yola çıkan "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabası Westminster Abbey Kilisesi'ne doğru yol aldı.

Kral Charles ve Camilla'yı kiliseye götürecek olan at arabasının Kraliçe'nin 2012 yılındaki 80. doğum gününde kullanılması planlanıyordu ancak restorasyonu yetişmediği için kullanılamadı.

Taç giyme töreni için kiliseye giden Kral Charles, aynı atlı araba ile Buckingham Sarayı'na geri dönecek.