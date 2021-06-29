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'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı Geleceğin Kraliçesi Olarak Görüyor'

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Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl, Kraliçe II. Elizabeth'in Kate Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü dile getirdi.
'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı Geleceğin Kraliçesi Olarak Görüyor'

Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl, Kraliçe II. Elizabeth'in Kate Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü dile getirdi.

Channel 5'da yayımlanan "Kate: Our Queen in Waiting" (Kate: Gelecekteki Kraliçemiz) isimli belgesel Middleton'ın geleceğine dair bazı soruları gündeme getirdi.
 

Anlatıcı David Riley belgeselde şu sözleri aktardı: "Kate'in Kraliyet'te artan güveni en üst düzeyde açık bir biçimde tanınmıştı. Düşes 2018'de Kraliyet Ailesi Nişanı'nı takarken görülmüştü."


Kraliçe daha önce Galler Prensesi Diana, Wessex Kontesi Sophie ve Cornwall Düşesi Camilla'yı bu nişanla onurlandırmıştı.

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