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Kraliçe’nin mirası olan mücevherlerin geleceği merak konusu

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96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, tahtı oğlu Charles'a bırakırken eşsiz ve milyon dolarlık mücevherlerinin kime geçeceği belirsizliğini koruyor.
Kraliçe’nin mirası olan mücevherlerin geleceği merak konusu

Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan ve şimdiye kadar tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth, perşembe günü çok sevdiği kraliyet konutlarından Balmoral’da hayatını kaybetti.

Kraliçe’nin ölümüyle beraber oğlu Galler Prensi Charles kral olurken, torunu William ise babasının yerine geçerek Galler Prensi oldu. Şimdi tüm Kraliyet Ailesi ve çalışanları Kraliçe’nin cenazesi için hazırlanırken mirası da merak konusu oldu.

Ancak aslında Kral 3. Charles, Kraliçe’nin yerine tahta geçerken, arkasında bıraktığı mücevherleri de alacak gibi görünüyor.

ÖNCELİK CHARLES’IN

Kral 3. Charles’a miras kalan bazı parçalar, Londra Kalesi’nde halka açık sergilenen kraliyet tören nesnelerinin bir koleksiyonu olarak kalacak. Bununla birlikte, Kraliçe’nin milyonlarca dolar değerindeki ve aile yadigârı eşyaları, hediyeler ve hükümdar tarafından satın alınan eşyalardan oluşan özel koleksiyonunun, Kral Charles’tan başlayarak Windsor Ailesi’nin üyelerine geçmesi bekleniyor.

Kraliyet yorumcusu Josh Rom, New York Post’a verdiği demeçte, “Muhtemelen özel koleksiyonundaki eşyalar sevdiklerine verilecektir. Koleksiyonun büyük kısmı Charles’a, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kate Middleton’a geçecek” dedi.

VERGİ YÜZÜNDEN KİMSE ALMAK İSTEMEYEBİLİR

Vanity Fair’in haberine göre, Kraliyet Koleksiyonu 1800’lerde Kraliçe Victoria’nın, saltanatı sırasında İngiliz İmparatorluğu’nun genişlemesiyle mücevher toplayarak başladı. Koleksiyon, dünya seyahatleri sırasında kuyumcular ve dünya liderleriyle olan bağlantıları aracılığıyla abartılı parçalar biriktiren Kraliçe Mary’nin saltanatı sırasında büyümeye devam etti.

Kraliçe Mary’nin mücevherlerinin çoğu, Kraliçe II. Elizabeth’e hediye edildi. Aralarında düğününde Kate Middleton tarafından takılan Cartier Halo taç ve Meghan Markle’ın PRens Harry ile evlenirken taktığı elmas bant da bulunuyor.

Vanity Fair; Kraliçe’nin bu taçlarını, ödünç alan aynı aile üyelerine miras bırakmasının muhtemel olduğunu, ancak alıcıların yüzde 40 veraset vergisi ödemeleri gerektiğini belirtti.

Bu eşyaların bazılarının değeri göz önüne alındığında, eşyaları kraliyet koleksiyonunun bir parçası olarak bırakmak ailenin yararına da olabilir

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