Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu, başkent Londra'daki Westminster Hall'da 4 gün boyunca ziyaret etmek isteyenlere, havalimanlarındaki sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanacağı ve çok uzun kuyrukların oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, yarın İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan Londra'ya getirilecek ve ardından 14 Eylül'de parlamento binasındaki Westminster Hall'de kalafata konularak, halkın ziyaretine açılacak.

Kraliçe'nin kapalı sergilenecek tabutuna ziyaretler, 14 Eylül saat 17.00'den (TSİ 19.00), cenaze töreninin yapılacağı 19 Eylül günü saat 06.30'a kadar 24 saat boyunca yapılabilecek.

İngiliz hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edeceklerin, havalimanlarındaki gibi çok sıkı güvenlikten geçeceği ve kalabalıkların uzun kuyruklara hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.

Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek." denildi.

Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekildi.

Ziyaretçilerin yanlarında taşıyabileceği eşyalar konusunda da çok sıkı kuralların olduğuna yer verilen açıklamada, çok küçük ebatlarda bir çantayla giriş yapabileceği, bu çantaların da girişte kontrolden geçirileceği bildirildi. Ayrıca, çiçek, mum ve hatıra eşyalarının da ziyaret alanına alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaret esnasında kesinlikle görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyeceğinin de altı çizildi.

Kraliçe anısına ülke çapında saygı duruşu yapılacak

Öte yandan, Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth anısına, 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ülke çapında 1 dakika saygı duruşu yapılacağı duyuruldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenazesinin 13 Eylül'de Londra'ya getirileceği ve 19 Eylül'de Westminster Abbey Kilisesinde cenaze töreni düzenleneceği duyurulmuştu.