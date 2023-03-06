Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor… O malikâne olay oldu

Meghan Markle ve Prens Harry'nin boşalttığı Frogmore malikânesi aile içinde yeni bir krize daha neden oldu. Kral 3. Charles, oğlu ve gelininin boşalttığı daireye şimdi de ailenin bir başka skandal ismi Prens Andrew'in geçmesini istedi.

Kraliçe Elizabeth Eylül 202’de öldükten sonra Kraliyet Ailesi’nde de sular durulmuyor. Kral 3. Charles, annesinden sonra masrafları kısarak monarşiyi yeniden düzenlemeye çalışırken üyelerin kaldıkları yerleri de değiştiriyor.

Son olarak yeni kral, oğlu ve gelinini Frogmore’dan taşınmak zorunda bırakıyor. Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Kral Charles, Sussex çiftinin evlerine de el koyuyor.

Kraliyet uzmanları, cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde ölen milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle 2019’da kraliyet görevlerinden alınmıştı. Kral Charles’ın hayatını yazan Christopher Andersen, “Andrew’in Royal Lodge’dan çıkıp Frogmore’daki çok daha mütevazi yere taşınmaya gönülsüz olması beni hiç şaşırtmadı” diyor.

KEMER SIKMA POLİTİKASI DEVREDE

Ayrıca Andersen, Kraliçe II. Elizabeth’in Prens Andrew’e her zaman daha cömert olduğunu ve her istediğini yerine getirdiğini de dikkat çekiyor. Andersen, “York Dükü için ne yazık ki kasabada yeni bir şerif var. Şu anda Charles, masrafları kısarak monarşiyi düzene sokma sözünü yerine getiriyor. Eminim Andrew, hükümdar tarafından kemeri sıkılacak tek kraliyet üyesi olmayacak” diyor

Tahliye sürecinin Prens Harry’nin skandal iddialarla bezediği “Spare” isimli kitabın çıkmasından sadece bir gün sonra başlaması ise ayrıca dikkat çekti.

The Sun’a konuşan aileye yakın bir kaynak da “Bu tahliye kesinlikle Harry ve Meghan’ın İngiltere’deki zamanının sonunu gösteriyor” dedi.

Kraliyet uzmanları Kral Charles’ın, Andrew’un yıllık 300 bin dolarlık maaşını bu nisan ayında kesmeyi planladığı için kardeşini Frogmore’a taşımaya karar verdiğini de söyledi: “Andrew mutsuz. Charles, tüm skandalları geride bırakmak istiyor. Kral; Camilla ve Galler ailesi tarafından tamamen destekleniyor.”