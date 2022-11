Kraliyet öfkeli: Donald Trump, Kate Middleton’un üstsüz görüntüleri hakkında öyle bir yorum yapmış ki…

İngiltere’de Kraliyet ailesiyle ilgili hemen hemen her gün yeni bir olay gündeme taşınıyor. Kraliyet ailesi yalnızca resmi görevlerle değil, zaman zaman skandallarla da gündeme geliyor.

Bunun bir örneği de 2012 yılında yaşanmıştı. Kraliçe II. Elizabeth’in ardından Galler Prensesi unvanını alan Kate Middleton, o dönem eşi Prens William ile Fransa’da tatil yaparken üstsüz bir şekilde görüntülenmişti. Özel mülkte çekilen bu görüntüler uzun süre uluslararası basında gündem olmuştu. Kraliyet ailesi de Fransız tabloid gazetesi Closer’a dava açmıştı.

‘KATE MİDDLETON HARİKA AMA…’

Daha önce kaleme aldığı Kennedy çiftini anlatan Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage kitabının yanı sıra Kraliyet ailesi ile ilgili kitaplarıyla da tanınan ABD’li yazar Christopher Andersen, son kitabı Kral 3. Charles’ın hayatını anlattığı “The King: The Life of Charles III” isimli biyografide bu olayla ilgili çok konuşulacak detaylara yer verdi.

O dönem, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan Middleton’un fotoğrafı için yaptığı yorumu hatırlatan yazar, bu ifadelerin Kraliyet içerisinde büyük bir öfkeye yol açtığını yazdı. Trump, 2012 yılında Twitter’dan yayınladığı mesajında “Kate Middleton harika. Ama çıplak bir şekilde güneşlenmemeli. Eğer üstsüz güneşleniyorsa, kim Kate’in fotoğraflarını çekip inanılmaz paralar kazanmak istemez ki? Bu konuda yalnızca kendini suçlayabilirsin. Haydi ama Kate!” yazmıştı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Yazar Andersen, Kral 3. Charles’ın biyografisinde, Trump’ın Middleton ile ilgili yorumlarının Kraliyet ailesinde büyük bir öfkeyle karşılandığını yazdı. Kraliyet üyelerinin bu yorumu gördükten sonra Trump’a küfür ettiği de yazıldı. Özellikle Kral 3. Charles ve çocuklarının çok öfkelendiği vurgulandı.

Andersen’ın kitabında Donald Trump ile o dönemde veliaht prens olan Charles arasında bilinmeyen ve yaşanan gerilimler de yer aldı. Buna göre Trump, o sırada Galler Prensi (Prince of Wales) olan Charles’tan “balinalar prensi” (Prince of Whales) olarak söz ediyordu. Ayrıca, Trump’ın bir dönem ‘Diana’yı istesem ayarlayabilirdim. Ama sadece HIV testini geçtiği sürece” dediği de iddialar arasında yer alıyor.

Prens William daha önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının “şoke edici” olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü söylemişti.