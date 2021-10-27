Kripto para ile uçak bileti satışına başladılar

Dünya çapında özellikle son 6 yıla damgasını vuran, takip edilemeyen ve hızlı kâr ettiren etkisi ile kripto paralar havacılık ve turizm sektöründe de etkisini artırıyor.

Kripto para birimleri ile bilet satışını kabul eden ilk havayolu firması airBaltic oldu.

Habertürk’ün havacılık yazarı Güntay Şimşek’in aktardığı bilgilere göre; Letonya’nın bayrak taşıyıcı havayolu firması olan airBaltic 2014 yılından beri kripto para birimleri ile uçak bileti satışını sürdürüyor.

Kripto para konusunda öncü olan airBaltic kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklamada 2014 yılından bu yana 1000’den fazla müşterisinin havayolundan kripto para birimi kullanarak uçak bileti aldığını belirtti.

Letonya’nın milli havayolu firması airBaltic’in yanı sıra Polonya Hava Yolları (LOT), Kanada’nın bayrak taşıyıcı firması Kanada Havayolları, Japonya’dan düşük maliyetli havayolu şirketi Peach Aviation gibi firmalar kripto para birimleri ile uçak bileti satışında öncülük yapıyor.

SEYAHAT ACENTALARI DA SATIŞ YAPIYOR

Özellikle internet üzerinden uçak bileti satan seyahat acentaları arasında dijital para oldukça popüler.

Kripto para birimleri ile ödemeyi kabul eden ilk seyahat sitesi ise ABD merkezli CheapAir.com oldu.

Site 2013 yılından beri kripto para birimleri ile uçak bileti satıyor.

Onun dışında Avusturalya merkezli seyahat sitesi travala.com, İspanyol destinia.com, Alternative Airlines gibi siteler kripto para birimleri ile satışlarını sürdürüyor.